Çanakkale’de ’Kan Gölü’nü görenlerin ağzı açık kalıyor

Dünya üzerinde sayıları fazla olmasa da pembe göller de var. Üstelik dünyada yalnızca 8 tane bulunan bu doğa harikası göllerden bir tanesi de Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Dalyan köyünde bulunuyor. Rengi kırmızıyı da andıran gölü görenler gölün içinin kan dolu olduğunu görmüş gibi oluyor. Dalyan köyündeki göl yıl boyunca çok sayıda ziyaretçiyi kendine çekiyor.