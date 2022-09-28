  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Çanakkale Çanakkale'de 'Kan Gölü'nü görenlerin ağzı açık kalıyor

Çanakkale'de 'Kan Gölü'nü görenlerin ağzı açık kalıyor

Yılın belli dönemlerinde pembe renge bürünen Tuz Gölü görenleri şaşkına uğratıyor. Çanakkale'nin Ezine ilçesindeki Dalyan köyü yakınında bulunan bu göl adeta 'kan gölü' dedirtiyor. İşte doğanın mucizesi Tuz Gölü'nden muhteşem görüntüler...

28.09.2022, 11:20 Güncelleme Tarihi: 28.09.2022, 11:38

Çanakkale'nin Ezine ilçesindeki Dalyan köyü yakınında bulunan Tuz Gölü, yılın belirli dönemlerinde pembe renge bürünüyor

Çanakkale’de ’Kan Gölü’nü görenlerin ağzı açık kalıyor

Mavi, yeşil ve kahverengi olarak görmeye alıştığımız göllerin bazıları, yıl içinde sıcaklık değişimine bağlı olarak renk değiştiriyor.

Çanakkale’de ’Kan Gölü’nü görenlerin ağzı açık kalıyor

Oluşturduğu görüntüyle ziyaretçilerini de büyüleyen Tuz Gölü rengini burada yaşayan su bitkileri alglere borçlu.

Çanakkale’de ’Kan Gölü’nü görenlerin ağzı açık kalıyor

Dünyada bu özelliklere sahip sadece sekiz tane göl bulunuyor. Su yerine çilekli sütle doldurulmuş gibi görünen pembe göller kırmızıdan uçuk pembeye uzanan renklerini karotenoid üreten alglerden alıyorlar. Büyük çoğunluğu tuz gölü olan bu doğa harikaları, mevsimden mevsime renk de değiştirebiliyor.

Çanakkale’de ’Kan Gölü’nü görenlerin ağzı açık kalıyor

Dünya üzerinde sayıları fazla olmasa da pembe göller de var. Üstelik dünyada yalnızca 8 tane bulunan bu doğa harikası göllerden bir tanesi de Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Dalyan köyünde bulunuyor. Rengi kırmızıyı da andıran gölü görenler gölün içinin kan dolu olduğunu görmüş gibi oluyor. Dalyan köyündeki göl yıl boyunca çok sayıda ziyaretçiyi kendine çekiyor.

Çanakkale’de ’Kan Gölü’nü görenlerin ağzı açık kalıyor

Gölü çok beğendiklerini ifade eden vatandaşlar, "Buraya pembe gölü germeye geldik. Yılın belli dönemlerinde renk değiştiriyor. Pembe rengini almış. Çok güzel bir manzara. Hemen karşımızda Bozcaada var. Burada muhteşem bir manzara var, çok beğendik" dedi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA