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Haberler Çanakkale Kepazeliğin böylesi! Çanakkale'yi çöplüğe çevirdiler!

Kepazeliğin böylesi! Çanakkale'yi çöplüğe çevirdiler!

Çanakkale'de hareketli geçen turizm sezonunun ardından sahiller çöplüğe döndü. Bölge halkı, duyarsız kimselerce kirletilen sahillerin temizlenmediğini belirterek çevre kirliliğinin engellenmesi için yetkililere seslendi.

İHA

03.10.2022, 12:55

Çanakkale'nin Ayvacık İlçesi sahillerinde turizm sezonunun sonuna gelinirken sahillerin içler acısı hali dikkatleri çekti.

Kepazeliğin böylesi! Çanakkale’yi çöplüğe çevirdiler!

Kazdağları'nın eteklerindeki sahil bölgesi adeta çöplüğe döndü.

Kepazeliğin böylesi! Çanakkale’yi çöplüğe çevirdiler!

Turizm sezonunun sona erdiği şu günlerde Ayvacık ilçesinin turistik Küçükkuyu Beldesi ile Berharkale (Asos) köyleri arasındaki sahilde yaşanan çevre kirliliği dikkatleri çekiyor.

Kepazeliğin böylesi! Çanakkale’yi çöplüğe çevirdiler!

Sezon sonrasında sahillerde bırakılan çöpler dikkatleri çekiyor. Sahiller adeta çöplüğe dönerken vatandaşlar bölgedeki sahil şeridinin duyarsız vatandaşlar tarafından kirletildiğini ve hiçbir kurumun sahilleri temizlemediğini ifade ederek yetkilileri göreve davet ettiler.

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