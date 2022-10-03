Kepazeliğin böylesi! Çanakkale’yi çöplüğe çevirdiler!

Sezon sonrasında sahillerde bırakılan çöpler dikkatleri çekiyor. Sahiller adeta çöplüğe dönerken vatandaşlar bölgedeki sahil şeridinin duyarsız vatandaşlar tarafından kirletildiğini ve hiçbir kurumun sahilleri temizlemediğini ifade ederek yetkilileri göreve davet ettiler.