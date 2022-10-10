Kazdağları tünellerle 5 dakikada geçilecek

Çanakkale'de Ayvacık- Küçükkuyu arasındaki Kazdağları rampalarının kolayca geçilmesini sağlayacak 'Assos' ve 'Troya' tünelleri yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından telekonferans sistemiyle törenle açılacak. Tünellerin açılmasıyla 50 dakika süren yol, 5 dakikaya inecek. Kalyon İnşaat tarafından yapımına 2016 yılında başlanan Assos ve Troya tünellerinin yapımı tamamlandı. Bin 700 metre uzunluğundaki çift tüp Assos tüneli ve 4 bin 17 metre uzunluğundaki çift tüp Troya tünelinin asfalt, aydınlatma, havalandırma, yangın söndürme çalışmaları bitti. 600 personel ve 160 iş makinesiyle 24 saat aralıksız vardiya sistemiyle yapılan tüneller bölgede ulaşımı önemli ölçüde kolaylaştıracak. Tünellerle ağır tonajlı kamyonların arkasında oluşan kilometrelerce uzunluğundaki konvoy nedeniyle sollama yapamayan sürücüler için virajlı Kazdağları rampalarındaki çileli ulaşım sona erecek. Tünellerin bölge turizmine, ekonomisine, lojistiğine büyük katkı sağlaması bekleniyor. İki tünelin açılmasıyla karbon salınımının da yıllık 3 bin 65 ton azalması öngörülüyor. Küçükkuyu tünelleri, dünyanın en uzun orta açıklığa sahip asma köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Ege'ye ve Akdeniz'e açılan kapısı olacak.





EKONOMİYE DEV KATKI

Assos Tüneli - Küçükkuyu arasındaki 12,15 kilometrelik mesafe 2,52 kilometre kısalarak ve 9,63 kilometreye düşecek. Yolun bölünmüş olarak trafiğe açılması ile sürüş konforu artacak. Tüneller kazaları en düşük seviyeye indirerek, can ve mal kaybını önleyecek. İş gücünde 72 milyon lira, akaryakıtta ise 36 milyon lira olmak üzere toplamda 108 milyon lira tasarruf sağlanacak. Güzergâha ait ilk proje için kesilmesi gereken ağaç sayısı 40 bin adet civarındayken, ilgili kesimin tünellerle geçilmesiyle birlikte kesilen ağaç sayısı 2 bin adette kaldı. Çanakkale'de yine tarihi bir gün yaşanacağını söyleyen AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Bugün sadece Ayvacık'ı Küçükkuyu'ya bağlamıyoruz. Bugün, Kuzey Marmara'yı Güney Marmara'ya, Ege'ye bağlıyoruz. Çanakkale yatırımcısını İzmir Limanı'na bağlıyoruz. İstanbul turistini Küçükkuyu'ya, Ayvacık'a, Assos'a bağlıyoruz. Bugün, bazen 1 saati bulan, yağmurda, karda, büyük kazaların olduğu o yolu, 5 dakikaya indirmenin, modern ulaşıma kavuşturmanın adımını atıyoruz. Biri 4 bin 100 metre, biri bin 700 metre olmak üzere iki devasa tünelin açılışını yapacağız" şeklinde konuştu.

MARMARA'NIN EN UZUNU

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, bu tünellerin Marmara bölgesinin en uzunu olduğunu söyledi. Başkan Makas, "İstanbul-Balıkesir arasındaki yollar arasında duble yol olmayan tek kesim Kazdağları yollarıydı. Fakat şimdi bu tüneller ile birlikte burası da 6 kilometrelik yerde duble yol haline geldi. Sezonda zaman zaman 50 dakika süren bu yolculuk şimdi 5 dakikaya inecek. Zamandan tasarruf, iş gücünden tasarruf, akaryakıttan tasarruf olacak. Proje her yönüyle bölgemiz için büyük bir kazanımdır" dedi.



■ ÜMİT ERKAN DEMİRCAN