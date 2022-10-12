Denizlerin prensi tezgahlarda! Fiyatı ise dudak uçuklatıyor!

Şuanda lüferin kilogramı 320 lira, çinekop kilosu ise 120 lira, palamutun fiyatı uygun. Palamutun arkasından balık çeşitliliği başladı. Lüfer ve çinekopun bundan sonra tezgahlarda daha çok görülmesini bekliyoruz. Palamutun çok olduğu sene lüfer, çinekop ve sarıkanatta bol olur. Bu sene lüferin bol olacağını ve vatandaşın bol bol lüfer yiyeceğini düşünüyorum" dedi.