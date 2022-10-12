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Haberler Çanakkale Denizlerin prensi tezgahlarda! Fiyatı ise dudak uçuklatıyor!

Denizlerin prensi tezgahlarda! Fiyatı ise dudak uçuklatıyor!

Çanakkale'de av yasağının bitmesiyle birlikte balık çeşitliliği artarken, balıkçının yüzü gülüyor. Denizlerin prensi olarak bilinen olta lüferi ise kilogramı 320 liradan tezgahlarda yerini almaya başladı. Balıkhali Balıkçısı Özkan Kaçıkçı, lüferin kasım ayında daha çok görülmeye başlayacağını belirterek bu senen vatandaşın lüfere doyacağını belirtti.

İHA

12.10.2022, 09:30

Çanakkale'de 1 Eylül'de av yasağının sona ermesinin ardından olta ile tutulan denizlerin prensi lüfer kilosu 320 liradan balıkçı tezgahlarında yerini almaya başladı.

Denizlerin prensi tezgahlarda! Fiyatı ise dudak uçuklatıyor!

Çanakkale'de 1 Eylül'de başlayan yeni av sezonu sonrasında balık hali tezgahlarında bolluk yaşanıyor. Özellikle bu dönemde palamut bolluğu yaşanırken, balık hali esnafı tarafından sezonun iyi geçeceği yönünde yorumlanıyor.

Denizlerin prensi tezgahlarda! Fiyatı ise dudak uçuklatıyor!

Tezgahlarda palamut tane 80, hamsi 70, sardalya 80, levrek 170, çipura 130, mezgit 150, zargana 80, istavrit 100 ve çinekop kilosu 120 liradan satılıyor.

Denizlerin prensi tezgahlarda! Fiyatı ise dudak uçuklatıyor!

OLTA LÜFERİN KİLOSU TEZGAHLARDA 320 LİRA
Çanakkale'de palamutun bol olduğu bu dönemde balıkçı tezgahlarında olta balıkçılıyla tutulan denizlerin prensi olarak bilinen lüfer kilosu 320 liradan tezgahlarda yerini almaya başladı.

Denizlerin prensi tezgahlarda! Fiyatı ise dudak uçuklatıyor!

Balıkhali esnaflarında Özkan Kaşıkçı, lüferin Kasım ayında daha çok görülmeye başlayacağını belirterek, "Şuanda tezgahlarımızda balık bolluğu yaşanıyor. Palamutta bollaştı. Palamutun bol olduğu bu dönemde çinekop ve lüfer kendini göstermeye başladı.

Denizlerin prensi tezgahlarda! Fiyatı ise dudak uçuklatıyor!

Şuanda lüferin kilogramı 320 lira, çinekop kilosu ise 120 lira, palamutun fiyatı uygun. Palamutun arkasından balık çeşitliliği başladı. Lüfer ve çinekopun bundan sonra tezgahlarda daha çok görülmesini bekliyoruz. Palamutun çok olduğu sene lüfer, çinekop ve sarıkanatta bol olur. Bu sene lüferin bol olacağını ve vatandaşın bol bol lüfer yiyeceğini düşünüyorum" dedi.

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