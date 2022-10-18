Çanakkale’de narkotik operasyonu

Çanakkale Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri teknik ve fiziki olarak takip ettiği 9 şahsın üstünde ve evinde arama yaptı. Yapılan aramalarda 35,28 gram metamfetamin, 9,66 gram skunk, 5,04 gram esrar, 2 adet hassas terazi, 4 adet uyuşturucu maddeyi kullanmaya yarayan payp, 1 tane sentetik ecza, para sayma makinesi ve 1 tane pompalı tüfek ile 8 adet fişek ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği düşünülen 11 bin 100 liraya ise el konuldu.

Yapılan GBT sorgulamalarında ise 2 kişinin aranmalarının olduğu tespit edildi. 4 şahıs hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapılacağı öğrenildi.