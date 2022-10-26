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Haberler Çanakkale Çanakkale'de dev kaçakçılık operasyonu! 5 ton ele geçirildi!

Çanakkale'de dev kaçakçılık operasyonu! 5 ton ele geçirildi!

Çanakkale'de kaçakçılıkla mücadele amacıyla gerçekleştirilen operasyonların bir yenisine daha imza atıldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, soğuk hava deposuna yaptıkları baskında kaçak olarak avlandıkları tespit edilen 5 ton deniz patlıcanı ele geçirdi. İşletmeye 29 bin 750 lira ceza kesilirken, deniz patlıcanları imha edildi.

AA

26.10.2022, 12:46

Çanakkale'de İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, 5 ton deniz patlıcanı ele geçirildi.

Çanakkale’de dev kaçakçılık operasyonu! 5 ton ele geçirildi!

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi ekipleri, kent genelinde sürdürülen kaçak avcılıkla mücadele çalışmaları kapsamında ihbar üzerine bir soğuk hava deposuna operasyon düzenledi.

Çanakkale’de dev kaçakçılık operasyonu! 5 ton ele geçirildi!

Operasyonda, kaçak olarak avlandıkları belirlenen 5 ton deniz patlıcanı ele geçirilirken, işletmeye 29 bin 750 lira ceza kesildi.

Çanakkale’de dev kaçakçılık operasyonu! 5 ton ele geçirildi!

Yapılan kontrollerde canlı olmadıkları tespit edilen deniz patlıcanları daha sonra imha edildi.

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