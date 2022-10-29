Önce dövdüler sonra sürdüler

Serbest dalış alanında 5 dünya ve 40'tan fazla Türkiye rekorunu elinde bulunduran Derya Can Göçen'in dalgıç eşi Tayfun Göçen, işletmeciliğini Çanakkale Belediyesi'nin yaptığı yat limanında yaklaşık 8 senedir dalgıç olarak görev yapıyordu. Marinaya giren çıkan teknelere çapariz yapmaması için dalarak tonoz halatı kuran Göçen, yat limanının taşeron işlerini yapan ve marinada kalan R.Ö. ile anlaşmazlıklar yaşıyordu.

YUMRUKLA BURNUNU KIRDI

Bu konuları konuşmak için marinaya giden Göçen, R.Ö. ile birlikte akşam yemeği yedi. Yemek sırasında ikili iddiaya göre teknelerin bağlanması konusunda tartışmaya başladı. Tayfun Göçen, R.Ö'yü marinada yaşanan aksaklıklar ve lisanssız dalma konularında uyararak bunların ileride çok ciddi sorunlara neden olabileceğini söyledi.

Göçen'e sinirlenen R.Ö. Göçen'e yumruk attı. Kavga limanda da devam ederken ikiliyi arkadaşları ayırdı. Hastaneye kaldırılan Tayfun Göçen'in burnunda kırık tespit edildi. 14 gün rapor alan Göçen, şikayetçi oldu ve R.Ö. hakkında kasten adam yaralamak suçundan dava açıldı.

ÜSTÜNE GÖREVDEN ALDILAR

Tedavisinin tamamlanmasının ardından görevinin başına dönmek isteyen Tayfun Göçen bir şok da belediyede yaşadı. Göçen, 8 yıldır görev yaptığı marinaya gittiğinde dalgıçlık kadrosundan çıkarılarak Ulaştırma Hizmetleri emrinde Kent Kart Basım Merkezi'nde görevlendirildiğini öğrendi. Özür beklerken görevinden olan Göçen, belediyeye dava açtı. Eşinin sayesinde büyük başarılara imza attığını söyleyen dünya serbest dalış rekortmeni Derya Can Göçen ise, gelinen sürece isyan etti.

Rekortmen Göçen, "Eşim benim antrenörüm. Belediyenin kendi düzeni var o düzenin dışına çıkıldığında herhalde engel olunuyor. Çanakkale'nin tek dalgıç kadrosu ve devlet memuru. Ama şu an kart basımında. Eşim belediyeye dava açtı. Bunları konuşmak istemezdim ama maalesef eşimin etrafındaki insanlar mobbinge uğruyor. Hiç hoş olmayan şeyler" dedi.

ÜMİT ERKAN DEMİRCAN