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Haberler Çanakkale İş makinesinin çarptığı emekli polis feci şekilde can verdi!

İş makinesinin çarptığı emekli polis feci şekilde can verdi!

Çanakkale'ye bağlı Bayramiç ilçesinde, kepçe operatörü Ş.D.'nin çalışma esnasında çarptığı emekli polis İbrahim Koç ağır yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Koç, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Operatör Ş.D. ise gözaltına alındı.

DHA

30.10.2022, 09:42

İş makinesinin çarptığı emekli polis feci şekilde can verdi!

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, tarlasını düzenlemesi için kiraladığı operatörün kullandığı iş makinesinin çarptığı emekli polis İbrahim Koç (56), yaşamını yitirdi.

Olay, Bayramiç'e bağlı kırsal domuzcu ovası mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, emekli polis İbrahim Koç tarlasına, 1 ay önce toprak attırdı. Koç, daha sonra tarlasındaki toprakları yayması için, iş makinası operatörü Ş.D. (69) ile anlaştı. S.D. yönetimindeki iş makinesinin kepçesi, çalışma esnasında Koç'a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle ağır yaralanan Koç'u görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Koç, Bayramiç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedaviye İbrahim Koç, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İş makinesi operatörü Ş.D. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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