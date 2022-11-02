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Haberler Çanakkale Çanakkale’de tarihi eser kaçakçılığı! 1 kişi gözaltında

Çanakkale’de tarihi eser kaçakçılığı! 1 kişi gözaltında

Çanakkale’de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

DHA

02.11.2022, 17:22

Çanakkale’de tarihi eser kaçakçılığı! 1 kişi gözaltında

Çanakkale'de, polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda çok sayıda tarihi eser ele geçirildi, 1 şüpheli de gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince il genelinde tarihi eser kaçakçılığıyla mücadeleye devam ediliyor.

Bu kapsamda yapılan çalışmalar sonucu S.D.'nin evine operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 27 sikke, yüzük, ok ucu, 24 metal obje, 2 dedektör ve ekipman ele geçirildi. Gözaltına alınan S.D. hakkında adli işlem yapılırken, savcılıkça serbest bırakıldı.

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