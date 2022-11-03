Genç kadının ölümünün altından intikam çıktı

Çanakkale'de geçtiğimiz hafta Barbaros Parkı'nda arkadaşlarıyla sohbet ederken çocuklarının gözleri önünde uğradığı silahlı saldırıda ölen İpek Kürşat'ın katilleriyle ilgili sır perdesi aralandı. Talihsiz kadının intikam cinayetine kurban gittiği ortaya çıkarken, geçtiğimiz yıl İpek Kürşat'ın eşi tarafından öldürüldüğü ileri sürülen Yahya Tokgöz'ün dayısı B.Ç. ve cinayete azmettirdiği ileri sürülen 3 kişi cezaevine gönderildi. Cinayet silahı ise Sarıçay Çayı'nın denize döküldüğü noktada 2 günlük arama sonucu bulundu.



İKİ AİLENİN HUSUMETİ

İpek Kürşat'ı ölüme götüren olaylar zinciri geçtiğimiz yıl eşi Emre Kürşat'ın, tartıştığı Yahya Tokgöz'ü öldürmesiyle başladı. Kürşat, kasten adam öldürmekten cezaevine gönderilirken, eşi İpek Kürşat o gece mahalleyi terk ederek çocuklarıyla Lapseki'deki boş bir binaya sığındı. Bir süre sonra yeniden Çanakkale'ye dönen talihsiz kadın, artık kendisine ulaşamayacaklarını düşünerek geçen hafta çocuklarını Barbaros Parkı'na götürdü. Kendisi de arkadaşlarıyla sohbete daldı. O sırada arkadan yaklaşan kapüşonlu 40 yaşlarında bir kişi, silahını çekerek İpek Kürşat'ın ensesine bir el ateş etti. Katil zanlısı koşarak olay yerinden uzaklaştı. Sağlık ekiplerinin hastaneye kaldırdığı kadın kurtarılamadı.



10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Geçtiğimiz yıl öldürülen Yahya Tokgöz'ün yakınlarını takibe alan polis, Fevzi Paşa mahallesine düzenlediği baskında 10 kişiyi gözaltına aldı. Cinayet silahı 2 gün sonra Sarıçay Çayı'nın denize döküldüğü noktada dalgıçlar tarafından bulundu. İncelemede kadını öldürdüğü ileri sürülen Yahya Tokgüz'ün dayısı B.Ç. de yakalandı. Sorgulanan zanlılardan B.Ç. ve cinayeti azmettiren 3 kişi tutuklandı.



■ ÜMİT ERKAN DEMİRCAN

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