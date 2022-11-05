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Haberler Çanakkale Çanakkale sis altında kaldı! Gemiler demir attı!

Çanakkale sis altında kaldı! Gemiler demir attı!

Çanakkale Boğazı'nda dün gece etkili olan yoğun sis sebebiyle, deniz ulaşımı olumsuz etkilendi. Boğaz trafiği, görüş mesafesinin sınırlanması sebebiyle çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı. Diğer bir yandan, feribot seferleri devam etmekte.

DHA

05.11.2022, 09:54

Çanakkale'de gece yarısından itibaren etkisini artıran yoğun sis nedeniyle boğaz trafiği, çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Çanakkale sis altında kaldı! Gemiler demir attı!

Çanakkale Boğazı'nda gece yarısından itibaren etkisini artıran yoğun sis, deniz ulaşımında aksamalara neden oldu.

Çanakkale sis altında kaldı! Gemiler demir attı!

Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle boğaz trafiği, çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Çanakkale sis altında kaldı! Gemiler demir attı!

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, kuzey ve güneyden giriş yapacak gemi kaptanlarını telsizle uyararak, boğaz trafiğinin kapatıldığını duyurdu.

Çanakkale sis altında kaldı! Gemiler demir attı!

Duyurunun ardından gemiler, Marmara ve Ege girişindeki demir bölgelerinde beklemeye başladı.

Çanakkale sis altında kaldı! Gemiler demir attı!

Öte yandan, boğaz hattındaki feribot seferleri devam ediyor.

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