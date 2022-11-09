  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Çanakkale Çanakkale'de sigara kaçakçılarına dev baskın!

Çanakkale'de sigara kaçakçılarına dev baskın!

Çanakkale il geneli ve Lapseki ilçesinde kaçak sigara satan Ü.E. ve K.H. isimli şüphelilerin evlerine yapılan baskında, binlerce kaçak tütün ürünü ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.

İHA

09.11.2022, 11:54

Çanakkale’de sigara kaçakçılarına dev baskın!

Çanakkale'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube müdürlüğü ekipleri kaçak sigara sararak satanlara darbe vurdu. Çok sayıda sarılmış kaçak sigara ve boş makaron ele geçirildi.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube müdürlü ekipleri, Lapseki ve İl merkezinde kaçak sigara sararak satan kişilerin kimliklerini ve daha sonrada evlerini tespit etti. Ü.E. ve K.H. isimli şüpheliler evlerine yapılan baskında gözaltına alınırken yapılan aramalarda 37 bin 800 adet sarılmış sigara, 130 bin adet boş makaron, 20 kilogram kıyılmış sarmalık tütün, 68 paket tütün ve 1 adet hava kompresör makinasine el konuldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ü.E ve K.H. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA