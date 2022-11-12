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Haberler Çanakkale Ölüme terk edildiler... 42 kaçak göçmen Çanakkale'de kurtarıldı!

Ölüme terk edildiler... 42 kaçak göçmen Çanakkale'de kurtarıldı!

Yunanisatan'ın Türk karasularına ittiği lastik bot içerisindeki 42 kaçak göçmen, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında kurtarıldı. Sahil Güvenlik ekiplerinin karaya çıkarttığı göçmenler, karakoldaki işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.

DHA

12.11.2022, 09:50

Ölüme terk edildiler... 42 kaçak göçmen Çanakkale’de kurtarıldı!

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen 42 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen lastik bot içerisindeki 42 kaçak göçmen, bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik TCSG-28 Botuna alınarak kurtarıldı. Kaçak göçmenler, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirildi. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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