CHP’li Çanakkale Belediyesi’nde kısır döngü! Dünya rekortmeninin eşine ikinci sürgün

İşletmeciliğini Çanakkale Belediyesi'nin yaptığı yat limanında teknelerin bağlanması konusunda uyardığı taşeron firmanın yetkilisi tarafından önce dövülen ardından görev yeri değiştirilen Dünya serbest dalış rekortmeni Derya Can Göçen'in antrenör eşi Tayfun Can Göçen; belediyeye açtığı göreve iade davasını kazandı. Dalgıç olarak yeniden göreve döneceğinin mutluluğunu yaşayan talihsiz adam belediyede ikinci şoku yaşadı. Sabah saatlerinde Belediye Başkanı Ülgür Gökhan tarafından odasına çağrılıp göreve geri iade edilen Göçen, ertesi sabah yeniden sürüldü.

Sabah'tan Ümit Erkan Demircan'ın haberine göre, Serbest dalış alanında 5 dünya rekoru ve 40'tan fazla Türkiye rekorunu elinde bulunduran Derya Can Göçen'in aynı zamanda antrenörlüğünü de yapan dalgıç eşi Tayfun Göçen, işletmeciliğini Çanakkale Belediyesi'nin yaptığı yat limanında yaklaşık 8 senedir dalgıç olarak görev yapıyordu.

TEKNEDE TARTIŞMA ÇIKTI

Marina ya giren-çıkan teknelere tonoz halatı kuran Göçen, yat limanının taşeron işlerini yapan ve marinada kalan R.Ö. ile anlaşmazlıklar yaşıyordu.

Lisansız olması nedeniyle uyardı: Tayfun Göçen, iddiaya göre R.Ö'yi marinada yaşanan aksaklıklar ve lisansız dalma konularında uyararak bunların ileride çok ciddi sorunlara neden olabileceğini söyledi. Göçen'e sinirlenen R.Ö. alkolünde etkisiyle teknenin ortasında Göçen'e yemek masasında yumruk attı. Kavga limanda da devam ederken ikiliyi arkadaşları ayırdı.

BURNU KIRILDI

Vücuduna aldığı darbelerle arkadaşlarının yardımıyla hastaneye kaldırılan Tayfun Can Göçen'in burnunda kırık tespit edildi. Göçen, 14 gün rapor aldı ve olayla ilgili şikayetçi oldu. R.Ö., hakkında kasten adam yaralamak suçundan dava açıldı.

GÖREVDEN ALDILAR

Tedavisinin tamamlanmasının ardından görevinin başına dönmek isteyen Tayfun Can Göçen bir şoku da belediye de yaşadı. Göçen, 8 yıldır görev yaptığı marinaya gittiğinde dalgıçlık kadrosundan çıkartılarak Ulaştırma Hizmetleri emrinde Kent Kart Basım Merkezi'nde görevlendirildiğini öğrendi. Özür beklerken görevinden olan Göçen, Belediye'ye dava açtı.

DAVAYI KAZANDI

Göçen'in Çanakkale Belediyesi'ne açtığı dava geçtiğimiz günlerde sonuçlandı. Göçen, göreve iade davasını kazandı. Önceki gün Belediye Başkanı Ülgür Gökhan tarafından makam odasına davet edilen Göçen'e başkan Gökhan, göreve iade edildiğini tebliğ etti.

ERTESİ SABAH YENİDEN SÜRÜLDÜ

Gün boyu marinada görev yapan Tayfun Göçen; ertesi sabah tekrar görev yerine gittiğinde hayatının şokunu yaşadı. Göçen'e tekrar Ulaştırma Hizmetleri emrinde Kent Kart Basım Merkezi'nde görevlendirildiği bildirildi.