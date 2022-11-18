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Haberler Çanakkale Yanarak hayatını kaybeden işçi, garson kadrosundaymış

Yanarak hayatını kaybeden işçi, garson kadrosundaymış

18.11.2022

Yanarak hayatını kaybeden işçi, garson kadrosundaymış

Çanakkale'de Kepez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nde çalışan Ali Şahin (36), 18 Ocak 2022'de belediyeye ait şantiyede kestikleri boş yağ varilinin patlayarak alev alması ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmış fakat kurtarılamamıştı. Olayın ardından tamamlanan bilirkişi raporunda, Şahin'in varili birlikte kestiği ve olay anına tanık olan F.G.'nin de aralarında bulunduğu işçilerin ifadesine yer verildi. Şahin'in 'garson' kadrosuyla işe alındığına dikkat çekilen raporda, "İşveren Kepez Hizmet Grupları İnş. San. Tic. A.Ş.'nin asli kusurlu bulunmuştur" denildi.

ÜMİT ERKAN DEMİRCAN

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