Kamyon kırmızı ışıkta duran araçlara çarptı: 9 yaralı

Kaza, saat 18.40 sıralarında Çan ilçesi Cezaevi kavşağında meydana geldi. İddiaya göre; kırmızı ışıkta bekleyen araçlara, arkadan gelen portakal yüklü 16 SR 887 plakalı kamyon henüz belirlenemeyen bir nedenle çarptı.

Kamyon ile birlikte 9 aracın karıştığı kazada ortalık savaş alanına döndü. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından 1'i ağır 9 yaralı, ambulanslarla Çan ve Biga devlet hastanelerine kaldırıldı.

Öte yandan, kazanın ardından Cezaevine kavşağındaki yol trafiğe kapandı.

Olay yerindeki araçların kaldırılması ve yolda temizlik çalışması yapılması sonrası yol tekrar trafiğe açılacak.

Kazanın ardından polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.