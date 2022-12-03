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Haberler Çanakkale Afrika'nın kurmuş topraklarına umut oldular! Çanakkaleli hayırsever kadınlardan insanlık dersi!

Afrika'nın kurmuş topraklarına umut oldular! Çanakkaleli hayırsever kadınlardan insanlık dersi!

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde yaşayan Müşerref Güven (74) ve Perihan Yıldız (62), tüm Türkiye'ye örnek olacak bir davranışa imza attı. Maaşlarından artırarak biriktirdikler 3 bin Euro ile Afrika'da su kuyusu açtıran hayırseverler, televizyonda su sıkıntısı çeken insanları görünce böyle bir hayır işi yapmaya karar verdiklerini belirtti.

İHA

03.12.2022, 14:50

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde yaşayan hayırsever Müşerref Güven (74) ve Perihan Yıldız (62), emekli maaşlarından biriktirdikleri 3 bin Euro ile ihtiyaç sahipleri için Afrika Benin'de su kuyusu açtırdı.

Afrika’nın kurmuş topraklarına umut oldular! Çanakkaleli hayırsever kadınlardan insanlık dersi!

Lapseki ilçesinde yaşanan iki hayırsever Müşerref Güven ve Perihan Yıldız emekli maaşlarından biriktirdikleri para ile bölgede su kuyusu açtırmaya karar verdi. Bir gün evde televizyon izleyen iki hayırsever kadın, Afrika'da suya ihtiyaç olan insanları görünce, Afrika'da su kuyusu açtırmaya karar verdi.

Afrika’nın kurmuş topraklarına umut oldular! Çanakkaleli hayırsever kadınlardan insanlık dersi!

Hayırsever Perihan Yıldız ve Müşerref Güven, emekli maaşlarından biriktirdikleri 3 bin Euro'yu İnsani Yardım Vakfına bağışladı. Nisan ayında projelenen su kuyusunun altı ay gibi süre sonunda tamamlandı. Kasım ayında Afrika'daki Benin'de su kuyusu ihtiyaç sahipleri için açıldı.

Afrika’nın kurmuş topraklarına umut oldular! Çanakkaleli hayırsever kadınlardan insanlık dersi!

Hayırsever Müşerref Güven, "Su hayattır. Biz geçmiş yıllarda tarlarda aylarca sıcağın altında çalışırdık. Hayvanlarımız sıcakta su arardı. Bu yüzden biz kırsal alanda olsun başka yerde olsun çeşmeye çok önem veriyoruz.

Afrika’nın kurmuş topraklarına umut oldular! Çanakkaleli hayırsever kadınlardan insanlık dersi!

Bu yüzden çeşme yaptırmak istedik. Fakat televizyonlarda Afrika'da yaşayan vatandaşlarımızın su sıkıntısı çektiklerini görünce bu tür bir hayır işi yapmak istedik. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Şimdi çok mutluyum" diye konuştu.

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