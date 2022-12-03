Afrika’nın kurmuş topraklarına umut oldular! Çanakkaleli hayırsever kadınlardan insanlık dersi!

Bu yüzden çeşme yaptırmak istedik. Fakat televizyonlarda Afrika'da yaşayan vatandaşlarımızın su sıkıntısı çektiklerini görünce bu tür bir hayır işi yapmak istedik. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Şimdi çok mutluyum" diye konuştu.