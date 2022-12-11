Rekortmen dalgıca akya sürüsü sürprizi

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında, 12 metre derinliğe tüpsüz dalış yapan rekortmen dalgıç Müjdat Turan (49), akya sürüsüyle karşılaştı. Bu anları su altı kamerasıyla kaydeden Turan, ardından 25 kiloluk akyayı avladı.

"ÇOK HEYECANLANDIM"

Rekortmen dalgıç Müjdat Turan, geçen hafta trofe avı için Bozcaada açıklarına dalış yaptı. Tüpsüz olarak zıpkınla 12 metre derinliğe serbest dalış yapan Turan'ın çevresini, bir süre sonra her biri 1,60 metre boyundaki akya sürüsü sardı. Bu anları su altı kamerasıyla saniye saniye kaydeden Turan, sürünün içindeki 25 kiloluk akyayı ise avladı. Balıklarla karşılaştığında heyecanlandığını söyleyen Müjdat Turan, "Bozcada açıklarında sabah saatlerinde kıyıdan yaklaşık 3 mil açıkta yaptığım bir avdı. Akyayı zıpkınla vurduktan sonra yaklaşık 30 dakika kadar sürükledi. Sonrasında ikinci atışı yaparak balığın hızını kesmeyi başardım. Botla beni açık sularda takip eden yardımcımla birlikte balığı zorda olsa almayı başardık" dedi.

ÜMİT ERKAN DEMİRCAN