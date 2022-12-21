Yaralı martı sevgiyle iyileşiyor: Bebekler gibi bakılıyor

Martıya kendi balıkhanesinde bakan balıkçı Şükrü Aydın, "Bir hafta önce bulduk. Adını da 'Bulduk' koyduk. Milli Parklar'a haber verdik. Şuan da ben bakıyorum, kendi ellerimle besliyorum, balık yediriyorum. Durumu çok iyi şuanda, uçabildiğinde tekrar doğal ortamına bırakacağız" diye konuştu.