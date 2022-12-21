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Haberler Çanakkale Yaralı martı sevgiyle iyileşiyor: Bebekler gibi bakılıyor

Yaralı martı sevgiyle iyileşiyor: Bebekler gibi bakılıyor

Çanakkale'nin Biga ilçesinde yaralı halde balıkçı teknesine düşen martının imdadına vatandaşlar koştu. "Bulduk" ismini verdikleri martının hem bakımıyla hem beslenmesiyle yakından ilgilenen köylüler, sevimli hayvanı iyileştikten sonra salacaklarını söyledi.

İHA

21.12.2022, 17:12

Çanakkale'nin Biga ilçesinde yaralı olduğu için uçamayan martıya vatandaşlar sahip çıktı. Vatandaşlar yaralı martıyı balıkla besliyor.

Yaralı martı sevgiyle iyileşiyor: Elleriyle besliyor

Biga ilçesine bağlı Aksaz Köyü'nde bir hafta önce balıkçı teknesine düşen ve yaralı olduğu için uçamayan martıya vatandaşlar sahip çıktı. Köylüler tarafından martının kahvehanede bakımını üstlenirken, balıkçılar ise karnını doyuruyor. Balıkçıların 'Bulduk' adını verdiği martının sağlığına kavuşmasının ardından doğal hayatına geri bırakılacak.

Yaralı martı sevgiyle iyileşiyor: Elleriyle besliyor

Martıya kendi balıkhanesinde bakan balıkçı Şükrü Aydın, "Bir hafta önce bulduk. Adını da 'Bulduk' koyduk. Milli Parklar'a haber verdik. Şuan da ben bakıyorum, kendi ellerimle besliyorum, balık yediriyorum. Durumu çok iyi şuanda, uçabildiğinde tekrar doğal ortamına bırakacağız" diye konuştu.

Yaralı martı sevgiyle iyileşiyor: Elleriyle besliyor

Köyde yaşayan Furkan Çavdar ise kahvehanede karınlarını doyurdukları kedilerin de olduğunu ifade ederek, "Kedilerle aralarında soğuk savaş var, balıkları paylaşamıyorlar. Fakat sıkıntıya izin vermiyoruz. Balıkçı Şükrü abimiz martının bakımını üstlendi, iyileşince salacağız" şeklinde konuştu.

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