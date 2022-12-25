  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Çanakkale Soğuk geç geldi, tezgahlar ateş pahası! Balıkların yanına yaklaşılmıyor!

Soğuk geç geldi, tezgahlar ateş pahası! Balıkların yanına yaklaşılmıyor!

Çanakkale'nin balık halindeki tezgahlarda balık bolluğu yaşanırken, havaların geç soğuması sebebiyle denizden az çıkan lüfer, çinekop ve sarıkanatın fiyatı arttı. Balık halinde çinekop 150, sarıkanat 280, hamsi 60, sardalya 60, zargana 70, tekir 120, mezgit 130, deniz levreği ise kilosu 200 liradan satılıyor.

İHA

25.12.2022, 12:10

Havaların geç soğuması nedeniyle Çanakkale'de az çıkan lüfer ve çinekopun fiyatı arttı.

Soğuk geç geldi, tezgahlar ateş pahası! Balıkların yanına yaklaşılmıyor!

Çanakkale'de balık halindeki balıkçı tezgahlarında balık bolluğu yaşanırken, denizden az çıkan lüfer, çinekop ve sarıkanatın fiyatları yükseldi. Balık hali esnafından Hasan Doğuş Tunç, "Lüferin son günlerde biraz pahalanmasının sebebi, doğal olarak az çıkmasından kaynaklanıyor.

Soğuk geç geldi, tezgahlar ateş pahası! Balıkların yanına yaklaşılmıyor!

Tam boy dediğimiz lüferler, az çıktığından dolayı fiyatı yükseliyor. Bunun fiyatını belirleyen asıl piyasa ise, İstanbul piyasası ve restoranların piyasası. Genelde restoran balığı olduğu için ve son günlerde de az çıktığı için o yüzden fiyatı 350 ila 370 lira arasında değişmekte.

Soğuk geç geldi, tezgahlar ateş pahası! Balıkların yanına yaklaşılmıyor!

Çinekop balığı bir hafta önce 70-80 liraydı kilosu. Göç yolunu yavaş yavaş tamamlamasından dolayı onun da fiyatında bir artış sağlandı. 130 ila 170 lira arasına çıktı. Tezgahlarda ise 130 ile 150 liradan satılıyor.

Soğuk geç geldi, tezgahlar ateş pahası! Balıkların yanına yaklaşılmıyor!

Yani bundaki bütün amaç balığın denizden çıkma potansiyeli. Ne kadar çok çıkıyorsa fiyatı o kadar düşüyor. Ne kadar az çıkıyorsa fiyatı o kadar yükseliyor" dedi.

Soğuk geç geldi, tezgahlar ateş pahası! Balıkların yanına yaklaşılmıyor!

Balık halinde çinekop 150, sarıkanat 280, hamsi 60, sardalya 60, zargana 70, tekir 120, mezgit 130, deniz levreği ise kilosu 200 liradan satılıyor.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA