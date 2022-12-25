Soğuk geç geldi, tezgahlar ateş pahası! Balıkların yanına yaklaşılmıyor!

Tam boy dediğimiz lüferler, az çıktığından dolayı fiyatı yükseliyor. Bunun fiyatını belirleyen asıl piyasa ise, İstanbul piyasası ve restoranların piyasası. Genelde restoran balığı olduğu için ve son günlerde de az çıktığı için o yüzden fiyatı 350 ila 370 lira arasında değişmekte.