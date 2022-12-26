Avrupa’nın büyülü adası “Bozcaada”

"Avrupa'nın en büyülü 10 adası" arasında 2'nci sırada gösterilen Bozcaada, jeopolitik konumu nedeniyle tarih boyunca sürekli el değiştirmiş. Heredot'un yazılarından öğrenildiğine göre adanın ilk yerlileri Pelasglar denilen bir kavim ve adaya yerleşmeleri M.Ö. 2000'li yıllara dayanıyor. Etrafında irili ufaklı 10 adacık ile beraber 42 kilometrekarelik bir alana sahip adanın merkezinde iki katlı taş ve ahşap cumbalı evler hâkim. Küçük bir ada olsa da burayı gezebilmek için minimum iki gününüzü ayırmanızı tavsiye ederiz.



BOZCAADA MÜZESİ

Bozcaada Kaymakamlığı tarafından 2006 yılında açılan müzede, 45 ayrı konuda 6 binden fazla obje sergileniyor. Bozcaada tarihini, Rum ve Türklerin ortak kültürünü göz önüne seren müze, 2013 yılında "Yunanistan dışında Yunan kültürünü en iyi şekilde tanıtması ve iki halk arasındaki barışı simgelemesi" nedeniyle UNESCO'dan ödül de almış.



AYAZMA MANASTIRI

Ayazma Manastırı, Bozcaada'nın güneyinde Ayazma Plajı yolu üzerinde yer alıyor. Rum Azize Aya Paraskevi adına yapılmış Ayazma Manastırı, günümüzde Rum Ortodoks cemaatine ait. 1734 yılında yapılan manastır sadece özel günlerde ibarete açılıyor. Manastır her yıl 26 Temmuz'da Rumların kutladığı Aya Paraskevi gününe ev sahipliği yapıyor. Çift oluklu tarihi bir çeşmeye ve koca çınar ağaçlarına sahip manastır, adada görülmesi gereken tarihi yapılar arasında.





BOZCAADA KALESİ

Bozcaada Kalesi, adaya feribotla yaklaşırken dikkat çeken ilk yapı. Türkiye'nin en iyi korunmuş kalelerinden biri olan yapıyı tarih boyunca Fenikeliler, Venedikliler ve Cenevizler kullanmış. Bugünkü görünümünü ise Fatih Sultan Mehmet'in 1455 yılında adayı fethetmesiyle almış. 1800'lü yıllarda Osmanlı- Rus savaşlarında yıkılan kale II. Mahmut döneminde neredeyse sıfırdan tekrar yapılmış. Tarihi kale, günümüzde açık hava müzesi olarak kullanılıyor.

RUM MAHALLESİ

Bozcaada'nın gezilecek en önemli yerlerinden biri de ilçe merkezinde bulunan tarihi sokaklar. İlçe merkezi Türk ve Rum Mahallesi olarak ikiye ayrılmış. Rum Mahallesi, mimarisi, bakımlı evleri ve sokakları ile turistik anlamda daha çok ilgi çekiyor. Adanın kafe, restoran ve konaklama yerlerinin birçoğu burada yer alıyor. Mahallenin en merkezi noktasında bir kilise ve tarihi saat kulesi bulunuyor.

RÜZGAR GÜLLERİ VE POLENTE FENERİ

Bozcaada'nın elektrik ihtiyacını karşılamak için 2000 yılında adanın batı ucuna yapılmış olan 17 rüzgar gülü, gün batımının en iyi izlenebileceği nokta. Rüzgar gülleri, Bozcaada'nın enerji ihtiyacının yaklaşık 30-35 katını ürettiği için üretilen fazla elektrik yer altından ana karaya iletiliyor. Rüzgar güllerinin bitiminde 1861 yılında inşa edilmiş 32 metre yüksekliği bulunan Polente Feneri bulunuyor.







MERYEM ANA KİLİSESİ

MERYEM Ana Kilisesi, Bozcaada'da ibadete açık olan tek kilise ve Rum Ortodoks cemaatine ait. Kilisenin yapılış tarihinin Venedikliler zamanına dayandığı düşünülüyor. Avlusunda bulunan dört katlı çan ve saat kulesi adanın merkezindeki her konumdan görülebilir durumda. Kilisenin iç avlusunu görebilmek için, Rumların pazar sabahları yaptığı ayinlere katılmak gerekiyor.

NE YENİR?

Yöresel yemekler listesinin başında yer alan reçeller, Bozcaada'nın en meşhur lezzetidir. Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi olan reçeller, 40'tan fazla çeşidiyle sofralarda yerini alıyor. Neredeyse her şeyin reçeli var fakat adanın en çok bilinen reçellerinin başında ise domates reçeli, gelincik reçeli ve incir reçeli geliyor. Bölgenin en güzel lezzetlerinden bir diğeri de Bozcaada mantısı. Normal mantıdan farklı olarak daha büyük kesilen hamurların içine sarılan kıyma, fırında pişiriliyor. Fırında kızartılan mantı, üzerine sarımsaklı yoğurt ve baharatlı sos eklenerek servis ediliyor. Çullama, tavuk ve ciğerle yapılan bir börek türü. Adaya geldiğinizde yemeniz gereken bir diğer lezzet ise deniz ürünleri. Asma yaprağında sardalya, lipsos buğulaması, ızgara kalamar, balık restoranlarında tatmanız gereken lezzetler. Tatlı olarak da Bozcaada bademlisi, damla sakızlı kurabiye ve mafiş tatlısını denemelisiniz.

NASIL GİDİLİR?

Bozcaada'ya tek ulaşım yolu Geyikli'den kalkan feribot seferleri. Geyikli Ezine'ye bağlı belde. Geyikli'ye Çanakkale Ezine yolu üzerinden aracınız ile 45 dakikada gelebilir buradan adaya geçmek için yaz kış düzenlenen Bozcaada Geyikli feribot seferlerini kullanabilirsiniz. İzmir'den Bozcaada'ya geliyorsanız, Çanakkale'ye uğramadan Ezine-Geyikli-Bozcaada yol tabelalarını takip etmeniz gerekiyor.

AYŞEN ALPTÜZÜN