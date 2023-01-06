Çanakkale’de su krizi kapıda! Kısıtlama gelebilir...

Çanakkale'de yağışların beklenen seviyede olmaması nedeniyle barajlardaki su miktarı gederek azalmaya başladı. Çanakkale merkezinin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan 54 milyon 115 bin metreküp su kapasitesine sahip Atikhisar Barajı'ndaki su miktarı 23 milyon metreküpe düştüğü belirtildi. Kentin içme suyu ihtiyacını da karşılayan Atikhisar Barajı'nda su miktarının iyice azalması üzerine kısıtlamalar yaşanabilir. Çanakkale Belediyesi yetkilileri ise içme ve kullanma suyunun tasarruflu kullanılması konusunda vatandaşları uyarıda bulundu.





Çanakkale Belediye Başkan Yardımcısı İrfan Mutluay, Atikhisar Barajı'nın kent için hayati öneme sahip olduğunu belirterek,"Atikhisar Barajı Çanakkale kentinin tek içme ve kullanma suyu kaynağı. Şuandaki rezervimiz 23 milyon metreküp, doluluk oranımız yüzde 42,5. Kent ihtiyacı için çok büyük bir risk olmamakla birlikte önümüzdeki dönemin kurak geçmesi halinde 2020 yılında aldığımız önlemler gibi bir takım önlemler almak zorunda kalabiliriz. Ama Atikhisar Barajı aynı zamanda tarımsal sulamada da kullanılan bir baraj. Dolayısıyla eğer yağış düşmemesi halinde tarımsal üretim açısından da bir risk şuanda görülüyor. Çünkü kent ihtiyacı öncelikli olarak karşılanacağı için. Tarımsal sulamada su verilemeyeceğinden dolayı burada bir ekonomik kayıp olması söz konusu. Ancak aldığımız meterelojik verilere göre de 10 Ocak tarihinden sonra yağışlı bir döneme gireceğin öngörüyor uzmanlar, umutla bekliyoruz" dedi.





Çanakkale'de, 2020 yılında ciddi bir kuraklık yaşadıklarını da hatırlatan Başkan Yardımcısı irfan Mutluay, "Su seviyemiz o zamanlar ciddi anlamda azalmış, yüzde 22'ler seviyesine düşmüştü. Belediye Encümeni kararıyla da bir takım önlemler aldık. Aldığımız önlemler oto yıkamalarda kısıtlamalara gittik ve burada her ay belirli bir tonajın üzerinde su kullanımına izin vermedik. Kentlilerimize sürekli uyarılarda bulunduk. Özellikle merdiven yıkamaları, işyeri önleri yıkamaları, bahçe sulamalarının azaltılması ya da sulama yapılmaması, kısıtlı uygulanması gibi yine benzer önlemler almak zorunda kalabiliriz. Ama dilerim bunların hiçbirini yaşamayız. Yağışlı dönemle birlikte barajımız dolar ve gerek kent halkına gerekse tarımsal üretime hizmet verir" diye konuştu.