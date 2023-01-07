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Haberler Çanakkale Son dakika: Çanakkale'de korkutan deprem! AFAD son depremler...

Son dakika: Çanakkale'de korkutan deprem! AFAD son depremler...

Son dakika haberi...AFAD tarafından yapılan duyuruya göre saat 9.39'da merkez üssü Ege Denizi Midilli Adası olan 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinin 13,92 kilometre açığında meydana gelen deprem, 10,75 kilometre derinlikte gerçekleşti. İzmir'de de hissedilen deprem kısa süreli panik yaratırken can ve mal kaybı yaşanmadı.

AJANSLAR

07.01.2023, 09:51 Güncelleme Tarihi: 07.01.2023, 10:13

Son dakika: Çanakkale’de korkutan deprem! AFAD son depremler...

AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre Ege Denizi'nde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.39'da merkez üssü Midilli Adası olan 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinin 13,92 kilometre açığında meydana gelen deprem, 10,75 kilometre derinlikte gerçekleşti. Deprem, Çanakkale'nin yanı sıra İzmir'de de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

Midilli Adası açıklarında bugün saat 04.52'de de 5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.

Ege Denizi'nde korkutan deprem

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