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Haberler Çanakkale Beraber alkol alıyorlardı! Arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Beraber alkol alıyorlardı! Arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Çanakkale'de gece saatlerinde meydana gelen olayda Melih Gençcan, beraber alkol aldığı ve aralarında tartışma çıkan arkadaşı Ruhi B. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA

08.01.2023, 14:31

Beraber alkol alıyorlardı! Arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Olay, saat 02.00 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi Büyük Hamam Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre alkol alan Melih Gençcan ve Ruhi B. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavga sonucunda Ruhi B. eline geçirdiği bıçakla Melih Gençcan'ı bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Melih Gençcan'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Öte yandan ikili arasında yaşanan arbede sonucunda yaralanan Ruhi B., Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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