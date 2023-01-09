İçki içtiği arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Çanakkale' de Melih Gençcan, aralarında çıkan tartışma sonucu birlikte içki içtiği arkadaşı Ruhi B. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olay, dün saat 02.00 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi Büyük Hamam Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre birlikte alkol alan Melih Gençcan ve Ruhi B. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.



KENDİSİ DE YARALANDI

Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışma sonucunda Ruhi B. Melih Gençcan'ı bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine giden polis ve sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Gençcan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaşanan arbede sonucunda yaralanan Ruhi B., Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Tedavisinin ardından gözaltına alınan katilin emniyetteki işlemleri devam ederken, polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.



■ ÜMİT ERKAN DEMİRCAN

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