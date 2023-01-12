Uğruna destanlar yazıldı! Tarihi alan, dünyanın en çok ziyaret edilen açık hava müzesi haline getirilecek!

Her karşı, her yeri tarihi ihtiva eden, buram buram tarih kokan, tarihten izler taşıyan ve doğallığı en az bozulmuş olan bir tarihi mekan, bir savaş alanı. Biz de bu savaş alanını, bu tarihi mekanları koruyarak da, buradaki bütün o tarihi eserleri elden geçirerek burayı bir açık hava müzesi haline getiriyoruz. Zaten Türkiye için çok önemli bir yer, fakat dünyada da 20'den fazla ülkeyi ilgilendiren, bir tarihi mekan burası. Dolayısıyla dünyada çok tanınan ve bilinen bir yer. Hem Türkiye, hem de dünya için Çanakkale bir buluşma noktası istiyoruz. Çünkü bu topraklar tarihi değeri yüksek olduğu kadar doğal güzelliği çok özel olan yerler.