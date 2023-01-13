30 ton mamanın faturası nerede!

Çanakkale'nin CHP'li Bayramiç Belediyesi'nin hayvan barınağında kalan onlarca hayvanın aç ve susuzluktan birbirlerini yediğinin, hastalığa yakalananların acı içinde kıvranarak can verdiğinin ortaya çıkmasının ardından Belediye Başkanı Mert Uygun'dan açıklama geldi. Başkan Uygun "Görüntülenen yer barınak değil, 30 ton mama aldık" diyerek kendini savunurken, Bayramiç Paticanlar Grubu, belediyeden 30 ton mamanın faturasını göstermesini istedi.

Belediyeden fatura ile ilgili bir açıklama gelmezken, hayvanseverler dün barınağı ziyaret ederek hayatta kalan hayvanların bakımını yaptı. Bayramiç Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım, Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde köpeklere kötü davranıldığı, aç ve susuz bırakılarak ölüme terk edildiği yönündeki iddialar hayvanseverleri harekete geçirdi.

GİZLİCE GÖRÜNTÜLEDİLER

Belediyeye ait barınağa giden Çanakkale Morpati Derneği üyeleri hayvan barınağına gizlice girerek o anları cep telefonu ile saniye saniye kayıt altına aldı. Görüntülerde onlarca hayvanın parçalanarak öldüğü, bazı hayvanların hastalığa yakalanarak can çekiştiği gözler önüne serildi. Bakımsızlıktan hayvanların birbirlerini yediği, hayvanların su kaplarında farelerin dolaştığı ortaya çıktı.

'ORASI BARINAK DEĞİL'

Barınaktaki görüntüler büyük tepki toplarken CHP'li Belediye Başkanı Mert Uygun görüntülerdeki hayvanların barınakta olmadığını ileri sürerek bugüne kadar 30 ton mama aldıklarını ileri sürdü. Sosyal medya üzerinden kamuoyuna yansıyan görüntülerin gerçeği yansıtmadığını söyleyen Başkan Uygun, "Görüntülenen yer barınak değil. Bulunan alan, sokak hayvanlarımızın belirli bir süre gözetim altında tuttuğumuz bir yerdir. Modern, hijyenik ve güzel koşullarda rehabilite edilecek bir barınak için gerekli çalışmaları yapıyoruz" dedi.

HAYVANSEVERLERİ SUÇLADI

HAYVANSEVERLERİ suçlayan Başkan Uygun, "Hayvanlarla ilgili tarafımıza yapılan sözlü saldırı ve suçlamalar, boşadır. Sokak canlılarına gereken özeni gösteren bir kişiyim. Yaklaşık 30 ton mama kullandık. Belediye çatısına veteriner hekimimizi dahil ederek 120 köpek ve 35 kediyi kısırlaştırdık. 200'e yakın sokak canlısını tedavi ettik. İlçemizi bir kere bile görmeyen, nasıl bir yaklaşım sergilediğimizi bilmeyen insanların yaptığı yorumlar gerçekten bizi üzdü" diye konuştu. Belediye Başkanı Uygun'un hayvanseverleri suçlayıcı açıklamasına tepki gecikmedi. Kullanıldığı ileri sürülen 30 ton mamanın faturalarını isteyen Bayramiç Paticanlar Grubu, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaparak Başkan Uygun'a tepki gösterdi.

ÜMİT ERKAN DEMİRCAN