  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Çanakkale Çanakkale Boğazı'nda hareketli anlar! Dev gemi arıza yaptı

Çanakkale Boğazı'nda hareketli anlar! Dev gemi arıza yaptı

İzmir'den yola çıkan Liberya bayraklı kargo gemisi Çanakkale Boğazı'nda makine arıza yaptı. Gemi, römorkör eşliğinde Şevketiye demir bölgesine götürülüp, demirletildi.

DHA

15.01.2023, 13:19

Çanakkale Boğazı’nda hareketli anlar! Dev gemi arıza yaptı

İzmir'in Aliağa Limanı'ndan Bursa'nın Gemlik Limanı'na giden, 100 metre uzunluğunda ve 2 bin 926 groston ağırlığındaki Liberya bayraklı 'Chona' isimli kargo gemisi, boğaz geçişi sırasında 1915 Çanakkale Köprüsü açıklarında makine arızası yaptı.

Sürüklenen geminin kaptanı, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü'ne (VTS) bildirdi. Bölgeye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Kurtarma-15' römorkörü sevk edildi. Diğer gemiler ise arıza hakkında bilgilendirildi.

Arızalanan gemi, römorkör eşliğinde Şevketiye demir bölgesine götürülüp, demirletildi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA