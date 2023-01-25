CHP’li Çanakkale Belediyesi’nde vurgunda ilginç gelişme

Çanakkale Belediyesi'nde yaşanan büyük vurgun; Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER)'ne geçtiğimiz Aralık ayında gönderilen bir ihbar mektubuyla ortaya çıktı. İçişleri Bakanlığı; Çanakkale Belediyesi'nde son dönemde bazı usulsüzlüklerin yaşandığı, bazı personelin evrakta sahtecilik yaparak zimmetine para geçirdiği iddiaları üzerine soruşturma başlattı.

MÜFETTİŞLER İNCELEME BAŞLATTI

Soruşturma kapsamında geçtiğimiz hafta belediyeye gelen müfettişler; iddiaların odağında olan İnsan Kaynakları departmanında personel maaş bordrolarını ve kıdem tazminatlarını incelemeye aldı. Evrakları inceleyen müfettişler, 350'ye yakın belediye işçisinin maaş, tahakkuk, bordrolama ve özlük haklarından sorumlu M.Y.'nin bir hafta önce sağlık sorunlarını gerekçe göstererek rapor aldığını belirledi.

BİLGİSAYAR AÇILDI, HER ŞEY ORTAYA ÇIKTI

Durumdan şüphelenen müfettişler, M.Y'nin tüm belediye personelinin maaşının aktarıldığı, sadece kendisinin özel şifreyle girebildiği dosyalama sistemine de girerek ödemeleri takibe aldı.

EMEKLİLERİ HALA ÇALIŞIYOR GİBİ GÖSTERMİŞ

Yapılan incelemelerde müfettişler; M.Y.nin belediyeden emekli olan 9 personeli hâla belediyede çalışıyor gibi göstererek maaşlarını kendi hesabına aktardığını belirledi. Bu sistemle M.Y.nin 2019 yılından buyana hesabına milyonlarca lira aktardığı tespit edildi.

ÇAMAŞIR SUYU İÇİP KENDİNİ BIÇAKLAMIŞ

Yapılan tespitlerin ardından müfettişler, M.Y.'yi ifadesini almak üzere belediyeye davet ederken, eve giden zabıtalar M.Y' yi evin banyosunda baygın halde buldu. Banyoda çamaşır suyu içtiği belirlenen ve karnına beş bıçak darbesi saplayan M.Y. ekipler tarafından hastaneye kaldırıldı.

BELEDİYENİN HESABINA 423 BİN TL

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, bugün ilginç bir gelişme yaşandı. Zimmetine para geçirdiği ileri sürülen Murat Y. iddiaya göre tedavi gördüğü hastaneden Belediye'nin hesabına 423 bin TL aktardı. Ödemenin belediyenin baskısıyla, konunun kapatılması ve Murat Y'nin ileride alacağı cezada indirim yapılması için gerçekleştiği ileri sürüldü.

BAŞKAN VE YARDIMCISI ATİNA'DA

Çanakkale Belediye'sinin yaşanan zimmet ve intihar sürecine rağmen sessizliğe bürünmesi ise tepkiye neden oldu. Yaşanan zimmet olayından sadece Murat Y.'nin sorumlu tutulmasının personel içerisinde gerginliğe yol açtığı ileri sürülürken, Sabah'ın telefonla Atina'da ulaştığı İnsan Kaynakları'ndan sorumlu Belediye Başkan Yardımcı Rebiye Ünüvar; süreçle ilgili bazı gelişmelerden haberinin olmadığını ileri sürdü. Ünüvar; "Arkadaşımızın hastanede tedavisi devam ediyor. İlerleyen günlerde konuyla ilgili bir açıklama yaparız. Para iadesi konusunda bir bilgim yok. İnsan Kaynakları müdürümüzle ilgili bir soruşturma yok. Diğer arkadaşımızla ilgili idari bir soruşturma var. Şuan başkanımızla birlikte yurtdışındayız" dedi.