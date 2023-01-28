CHP’li belediyede bir kriz daha! Başkan Atina’ya gitti, yüzlerce personel mağdur oldu

İnsan Kaynakları departmanın da görevli Murat Y.'nin 9 personeli çalışıyor gibi göstererek maaşlarını kendi hesabına aktardığının ortaya çıkmasının ardından soruşturma kapsamında banka, belediyenin şifre yetkilerini kısa bir süre askıya aldı.

YETKİLER BAŞKANDA

Şifrelerin dondurulması belediye de adeta "yetki" krizine döndü. Murat Y.'nin işçi olması ve yetkilerin sadece memur düzeyindeki kadroları verilebilir olduğunun ortaya çıkmasının ardından bir çok personel yetki almayı kabul etmedi. Yaşanan gelişmelerin ardından banka, yeni şifreler için yetkiyi Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'a tanımladı.

ATiNA'YA GiTTİ

Tüm yetkileri ve şifreleri eline alan Ülgür Gökhan, belediyede yaşanan yolsuzluk iddialarına ve soruşturmaya rağmen eşi Hülya Gökhan ve İnsan Kaynakları'ndan sorumlu Belediye Başkanı Rebiye Ünüvar ile birlikte Atina'ya gitti. Yetkilerin Gökhan'da tanımlanması nedeniyle 500'e yakın personel Cuma günü ödeneceği taahhüt edilen, büyük bir umutla beklediği ek zammı alamadı.

"MAAŞI BİLE ÖDEMEKTEN ACİZLER"

Yaşanan bu gelişme personel de büyük gerginliğe neden oldu. Bazı personeller, "Belediye çiftlik gibi yürütülüyor. Bizim için umut olan ek zammı bile dağıtamıyor. Zimmet var, yolsuzluk var intihara teşebbüs var ama başkan ortada yok. Birileri yine cebini doldurdu ama olan evine ekmek götürme derdinde olan bizlere oldu" diyerek tepkisini dile getirdi. Belediye yetkilileri konuyla ilgili açıklama yapmaktan kaçınırken ek zamların Pazartesi ödeneceği ileri sürüldü.

NE OLMUŞTU?

Çanakkale Belediyesi'nde yaşanan büyük vurgun; Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER)'ne geçtiğimiz Aralık ayında gönderilen bir ihbar mektubuyla ortaya çıktı. İçişleri Bakanlığı; Çanakkale Belediyesi'nde son dönemde bazı usulsüzlüklerin yaşandığı, bazı personelin evrakta sahtecilik yaparak zimmetine para geçirdiği iddiaları üzerine soruşturma başlattı.

MÜFETTİŞLER İNCELEME BAŞLATTI

Soruşturma kapsamında geçtiğimiz hafta belediyeye gelen müfettişler; iddiaların odağında olan İnsan Kaynakları departmanında personel maaş bordrolarını ve kıdem tazminatlarını incelemeye aldı. Evrakları inceleyen müfettişler, 350'ye yakın belediye işçisinin maaş, tahakkuk, bordrolama ve özlük haklarından sorumlu M.Y.'nin bir hafta önce sağlık sorunlarını gerekçe göstererek rapor aldığını belirledi.

BİLGİSAYAR AÇILDI, HER ŞEY ORTAYA ÇIKTI

Durumdan şüphelenen müfettişler, M.Y'nin tüm belediye personelinin maaşının aktarıldığı, sadece kendisinin özel şifreyle girebildiği dosyalama sistemine de girerek ödemeleri takibe aldı.

EMEKLİLERİ HALA ÇALIŞIYOR GİBİ GÖSTERMİŞ

Yapılan incelemelerde müfettişler; M.Y.nin belediyeden emekli olan 9 personeli hâla belediyede çalışıyor gibi göstererek maaşlarını kendi hesabına aktardığını belirledi. Bu sistemle M.Y.nin 2019 yılından buyana hesabına milyonlarca lira aktardığı tespit edildi.

ÇAMAŞIR SUYU İÇİP KENDİNİ BIÇAKLAMIŞ

Yapılan tespitlerin ardından müfettişler, M.Y.'yi ifadesini almak üzere belediyeye davet ederken, eve giden zabıtalar M.Y' yi evin banyosunda baygın halde buldu. Banyoda çamaşır suyu içtiği belirlenen ve karnına beş bıçak darbesi saplayan M.Y. ekipler tarafından hastaneye kaldırıldı.