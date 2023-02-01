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Haberler Çanakkale Çanakkale’de evde vurularak öldürüldü

Çanakkale’de evde vurularak öldürüldü

1.2.2023

Çanakkale’de evde vurularak öldürüldü

ÇANAKKALE'DE evinde tabancayla başından vurulan Mehmet Eren (27) hayatını kaybetti. Evde misafir olan Aytuğ D. (42), polise verdiği ifadede Eren'in tabancasını kendisine göstermek isterken olayın yaşandığını öne sürdü. Olay, Bayramiç ilçesi Tepecik mahallesindeki bir apartmanın üçüncü katında önceki gece saat 22.00'de meydana geldi. Silah sesini duyanların ihbarıyla olay yerine gelen ekiplerin Bayramiç Devlet Hastanesi'ne kaldırdığı ve oradan Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Eren kurtarılamadı. 'Çete kurma', 'Cinayet' gibi suçlardan sabıkalı olan ve bir yıl önce cezaevinden çıktığı öğrenilen Aytuğ D, mahkemede tutuklandı.

ÜMİT ERKAN DEMİRCAN

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