Rüşvet tezgahında işler İYİ gitmedi!

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde yolsuzluk ve rüşvet iddiasıyla düzenlenen operasyonda aralarında Belediye Başkanı Ünal Çetin'in de bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı. Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Gökçeada'da bazı adreslere eş zamanlı baskın yapıldı.

Yolsuzluk ve rüşvet iddiasıyla gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin, Belediye İmar Müdürü Seval Duran, kamu çalışanı E.B. ile müteahhitler R.G. B.B, ve K.Ç emniyet müdürlüğüne götürüldü. Gözaltına alınanların evlerinde ve belediye binasında yapılan aramalarda bazı evraklara el konuldu.

OPERASYONUN ADI TARÇIN

Belediye Başkanı Ünal Çetin'in Yenimahalle, Çınarlı ve Kuzu Limanı'nda bulunan 1800 dönüm tarım arazisini imara açmak için tapu sahiplerinden rüşvet aldığı, bazı arazileri ise imar vaadiyle yüksek fiyattan sattığı belirlenirken, araziler komisyondan geçmeyince onlarca mağdurun başkan ve ekibini şikayet ettiği ortaya çıktı. Şebekenin, imar sorunu olan yerler ile SİT alanlarına inşaat izni verdiği, işletme ruhsatlarında sahtecilik yaptığı, usulsüz binalara iskan verip imar plan değişiklikleri yaparak müteahhitlere rant sağladığı belirlendi. Emniyet güçleri, belediyeye düzenlediği rüşvet operasyonuna Belediye Başkanı Ünal Çetin'e ait olduğu ileri sürülen "Kanella" ismindeki teknesinden yola çıkarak "tarçın" ismini verdi.

KAÇAK KİLİSEYE RÜŞVETLE TAMİR İZNİ VERMİŞLER

ŞEBEKENİN kaçak kilise ve manastır tamirlerine izin verip müteahhitlerden yüklü miktarda rüşvet aldıkları belirlenirken polisin yaptığı soruşturmada örgütle bağlantılı kişiler adına gayrimenkul alıp satıldığı ve örgüte ait paraların dövize çevrildiği ortaya çıktı. Şebekenin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada çok sayıda silah ve 7 bin euro ele geçirildi.

YOLSUZLUĞU SOSYAL MEDYADAN DUYURMUŞ

BİR dönem Başkan Çetin ile ortak hareket ettiği ve son dönemde araları açıldığı ileri sürülen E.B'nin sosyal medyadan aylar öncesinde yolsuzluğun boyutunu gözler önüne serdiği ortaya çıktı. E.B'nin "Vefasızlık mı? Daha ötesini de yapan var, malına mülküne, yerine göz dikenler bile var. Yerini 500'e sat, ruhsat veremiyoruz deyip, senin evraklarınla ruhsatı geçmiş tarihli ayarlayıp 180 bin ordan, 2 milyona da araziyi satıp parayı kırışanlar da var. Daha neler var neler, yakında yazışmalar da düşer meydanlara" yazdığı belirlendi.

ÜMİT ERKAN DEMİRCAN