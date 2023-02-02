Tavuk çiftliğindeki vahşette flaş gelişme! Kürekli cinayetin zanlısı için müebbet hapis cezası istendi!

TÜRKAN EŞİM VE BANA KÜFREDİNCE DEYİNCE KENDİMİ KAYBETTİM

Sanık Hakkı Elalmış ise, "Ruhsatlı av tüfeğim ve silahım bulunmaktadır. Türkan Demir'i öldürme niyetim olsaydı tabanca ya da tüfeğimi alırdım. Kümeste kamera olduğunu biliyordum. Ben öldürmeyi düşünmüyordum. Türkan Demir'i kameraların olmadığı bir yerde öldürürdüm. Olay sırasında Eda ve Ela beni gördüler. Engellemeye çalıştılar. Ben yine de beni gördükleri ve bildikleri halde Abdullah Demir'in yanına hastaneye gittim. Bu nedenle karakolda, savcılıkta sağlıklı ifade veremedim. Ne ifade verdiğimi bilmiyorum. Türkan eşim ve bana küfredince deyince kendimi kaybettim" diye konuştu.

Savcı, sanık Hakkı Elalmış için hiçbir hafifletici neden ve indirim sebebi uygulanmaksızın "canavarca hisle ve eziyet ederek bir kadını öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi. Hakim, sanık Hakkı Elalmış'ın tutukluluk haline karar vererek, duruşmayı 27 Şubat'a erteledi.