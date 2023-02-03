Gökçeada Belediyesi’ndeki yolsuzluk skandalında şok gelişme! Deştikçe altından rüşvet çıktı!

Çanakkale'nin Gökçeada İlçesi'nde büyük imar yolsuzluğu sonrası gözaltına alınan aralarında İYİ Partili Belediye Başkanı Ünal Çetin ve İmar Müdürü Seval Duran'ın da bulunduğu 5 şüpheli dün Adliye'ye sevk edildi. Başkan Çetin'in Adliye'ye götürüldüğü sırada oldukça yorgun olduğu gözlenirken, kayak için Erzurum'a gitmeye hazırlandığı sırada İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alınan İmar ve Şehircilik Müdürü Seval Duran'ın hesap hareketlerinde ciddi artışların olduğu ortaya çıktı. Dünya'nın ilk ve sakin adası seçilen Gökçeada'da yaşanan imar skandalı, koyun hırsızlığından tutuklanarak cezaevine gönderilen K.Ç'nin telefon kayıtları ve imar usulsüzlükleriyle ilgili CİMER'e yapılan şikayetlerle ortaya çıktı.