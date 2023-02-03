Otomobil dereye düştü 2 genç feci şekilde öldü

ÇANAKKALE'DE virajda kontrolden çıkıp, dere yatağına devrilen otomobildeki sürücü Gencer Karataş (23) ile arkadaşı Zeki Can Curaoğlu (20) hayatını kaybetti. Kaza dün saat 09.30 sıralarında, Ezine-Bayramiç yolunun Yağcılar mevkisinde meydana geldi.

Ezine'den Bayramiç yönüne giden Gencer Karataş'ın kullandığı 10 DS 868 plakalı otomobil, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkarak, ağaçlara çarptıktan sonra dere yatağına uçtu.

Korkunç kazada, hurdaya dönen araçtaki Bayramiç Orman İşletme Şefliği'nde çalışan Gencer Karataş ile Bayramiç'in Alakeçi köyünde kahve işleten arkadaşı Zeki Can Curaoğlu, feci şekilde hayatını kaybetti. Jandarma ve savcının yaptığı incelemelerin ardından Karataş ve Curaoğlu'nun cansız bedenleri, Bayramiç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. İki gencin ölümü ailelerini ve sevenlerini yasa boğdu.

ÜMİT ERKAN DEMİRCAN