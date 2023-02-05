İYİ Parti’nin rant şebekesi fena patladı

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde rüşvet ve yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan aralarında Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin'in de bulunduğu 3 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi. MASAK raporlarına da yansıyan soruşturma dosyasında iddiaya göre Başkan Çetin, kurduğu 11 kişilik rüşvet çarkının koltuğunda oturuyordu. Çetin'in şoföründen, özel kalemine, eski hizmetlisinden fen işleri müdürüne kadar birçok kişi adadaki imar yolsuzlukları için kullanılıyordu.

UCUZA ARAZİ KAPATIYORDU

Aralarında İYİ Parti eski İlçe Başkanı Hasan Erdem'in de bulunduğu şebeke, adada kurulan 5 farklı müteahhitlik şirketiyle ortak hareket ediyordu. Yolsuzluk ve rüşvet çarkının tepesinde bulunan Çetin, imar planlaması yaptığı Yenimahalle, Çınarlı ve Kuzu Limanı'nda bulunan bin 800 dönüm tarım arazisini ve imar verebileceği yerleri kurdurduğu inşaat şirketleri üzerinden müteahhitlere satın aldırıyordu. Başkanın bir dönem kasası olduğu ileri sürülen E.B. de, şebeke adına arazi toplayan müteahhitler arasındaydı.

Satın alınan arsalar, şebekenin mimarı E.Ç. tarafından hızlı bir şekilde projelendirilip, ruhsat için Belediye İmar ve Şehircilik Müdürü Seval Duran'ın önüne getiriliyordu. Duran, satışı tamamlanan ve projesi hazırlanmış yerlere hızlı bir şekilde imar verilmesini sağlıyordu. İmara açılan araziler milyonlarca dolara satılıyor, elde edilen hasılat Başkan Çetin'in talimatıyla şebeke üyeleri arasında paylaştırılıyordu.

"ÇOK GÖZE BATTIN, DEVRET"

İddiaya göre Başkan Çetin, geçtiğimiz yıl E.B.'nin şebekeden ayrı hareket ederek bir arazi satın aldığını öğrendi. Bundan dolayı araları açılınca Başkan Çetin, E.B.'nin çok göze battığını, ilçede dedikodu konusu olduğunu ileri sürerek aldığı bazı arazileri devretmesini istedi. Talimatlara uyan E.B, birçok araziyi aralarında Hasan Erdem'in de bulunduğu şebeke üyelerine bedelsiz devretti. Arazilerin kısa süre sonra imara açılıp satışa çıktığını öğrenen E.B, Çetin'den payına düşeni istedi. Başkan Çetin, E.B.'nin şebekenin ortak satın alarak yaptıkları Fatih Mahallesi 283 ada 11 parselde bulunan 4 katlı binada hissesine düşen çatı katını imara aykırı olduğunu gerekçe gösterek yıktırdı. Bu olay bardağı taşırdı.

"PATLATIRSAN PATLAT"

TELEFON tapelerine de yansıyan olayda Ünal Çetin'i arayıp payını isteyen E.B, "Belediye meclis üyesinin, imar işlerindeki meclis üyesinin, İYİ Parti ilçe başkanının ıslak imzası var ortada. Bizim ortak yaptığımız bir ticaret bu. Bu ticaretten ben payıma düşeni istiyorum. Hasan başkanın üzerine aldığımız yerin üstüne yatıyormuşsun. Erdal'ı, Zeki'yi bilmem, ben hakkımı istiyorum. Bak seni fena patlatırım, şaka yapmıyorum" dedi.

Konuşmaya sinirlenen Başkan Çetin ise, "Lan saçmalama, Erdal'a sattığın yerden, Rasim'le ortak aldığınız yerden benim haberim bile olmadı. Sen bana neyin hesabını soruyorsun. Şimdi benim canımı sıkma. Patlatırsan patlat, patlatmazsan namertsin" dediği ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında şebeke üyelerinin hesap hareketleri de incelemeye alındı. Üyelerin yüzlerce kez birbirlerine özellikle arazilerin imar açıldığı günler birbirlerine para aktardıkları belirlendi.

ÜMİT ERKAN DEMİRCAN