Arıkan cinayetinin sanığı suçlamaları reddederek DNA'sının üzerinde çıkmadığını söyledi

'BU AÇIK BİR TEHDİT DEĞİL Mİ'



Tanık olarak dinlenen İsmail Çelik, eski ortağı Akçekaya'nın kendisine, eşine ve çocuklarına yönelik tehdit mesajları içeren mektup yazdığını belirterek, "Ufuk Akçekaya ile 2018 yılında yaptığımız ortaklıkla ilişkimiz başladı. Marka ortaklığımızda bir süre sonra Akçekaya, sözleşmenin hükümlerini yerine getirmedi. Bunun sonucunda aramızdaki anlaşmayı feshettik. Sonrasında tehditlere başladı. Şu an bu mektupların orijinal kopyası elimde. Hatta yanımda bulunan mektubu, eşime yazmış. Daha önce de bana yazdığı mektupta var. İlişikli olduğumuz kurumlara yazıyor. Burada herkesin ismini tekrar tekrar geçiriyor. Kendisini unutturmamaya çalışıyor, aba altından sopa gösteriyor. Bunun başka bir anlamı yok. Bunlar arzu edilir ise mahkemeye sunulabilir. Bu mektuplarda 'Eşim kocasız kalacak', 'Çocuklarım babasız kalacak' gibi birtakım ifadeler de var. Bu açık bir tehdit değil mi?" dedi.