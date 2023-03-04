Boşanma aşamasındaki eşini 2 kez kaçırıp darbetti... O muhtara 3 yıl 4 ay hapis cezası!

3'ÜNCÜ DURUŞMADA KARAR ÇIKTI

İlk kaçırma olayıyla ilgili soruşturma tamamlanıp iddianame hazırlandı. Sanık İlker Mustafa Kuloğlu hakkında, 'Eşi kasten yaralama' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından Çan Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın 3'üncü duruşması 1 Mart'ta görüldü. Tutuklu bulunduğu cezaevinden duruşmaya SEGBİS ile bağlanan Sanık Kuloğlu, savunmasında, "İlknur, her ne kadar kendisini zorla götürdüğümü iddia ediyorsa da zorla götürmedim. Rızayla yanıma geldi. Araçta seyir halindeyken hal ve hareketleri değişmeye başladı. Aracın kapısını açıp, atlamaya çalıştı. Kendisini tutmaya çalıştım. Sonrasında da direksiyona yapıştım. Kimseyi zorla bir yere götürmedim. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

Hakim, sanık Kuloğlu'na 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan önce 4 yıl hapis cezası verdi, ardından, sabıkasız olması ve alacağı cezanın geleceği üzerine etkisini göz önüne alarak, cezayı 3 yıl 4 ay hapse çevirdi. Sanığa, 'Eşi kasten yaralama' suçundan ise 150 gün karşılığı 6 bin TL adli para cezası verildi. Kuloğlu'nun para cezası 5 yıl süreyle ertelendi.

2'nci kaçırılma olayıyla ilgili soruşturma sürerken, sanık Kuloğlu'nun tutukluluk hali devam ediyor.

ÇOK TEDİRGİNİZ

İlknur Kuloğlu'nun avukatı Ümran Aydın, alınan kararla ilgili tedirgin olduklarını belirterek, "İlk kaçırılmayla ilgili yapılan yargılamada sanki koca kadına bir tokat atmış gibi olabilecek en alt sınırdan hapis cezası verildi. Verilen hapis cezası, para cezasına çevrildi. Bunu duyan müvekkilim tamamen yıkıldı. Halen yaşadığı darpların vücudunda izleri duruyor ve korku içinde yaşıyor. Biz bu nedenle çok tedirginiz" dedi.