Türkan Demir cinayetinde sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Biga'da 27 Mayıs'ta meydana gelen olayda, 3 yıl önce Mardin'den Biga'nın Kanibey köyüne mevsimlik işçi olarak gelen evli ve 2 çocuk babası Hakkı Elalmış, köyde özel bir tavuk üretim çiftliğinde çalışmaya başladı. Hakkı Elalmış'ın akrabaları Abdullah Demir, eşi Türkan Demir ve 3 çocuğu da geçtiğimiz yıl Mardin'den köye gelerek, buradaki başka bir tavuk çiftliğinde çalışmaya başladı.

Olay günü Türkan Demir'in bulunduğu tavuk çiftliğine gelen Hakkı Elalmış ile Türkan Demir arasında tartışma yaşandı. Hakkı Elalmış, çiftlikte bulunan kürekle Türkan Demir'i kafasına defalarca vurarak öldürdü. Çiftlikte çalışan başka bir işçi, kadının kanlar içinde yerde yattığını görünce durumu eşi Abdullah Demir'e bildirdi. Olay yerinde hayatını kaybeden kadının cesedi, Biga Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede eşinin işlemlerini yapan acılı eş Abdullah Demir'i teselli eden Hakkı Elalmış, çiftlikteki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde sanık Hakkı Elalmış'ın 4'ncü duruşması, Çanakkale 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Sanık Hakkı Elalmış duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı. Salonda müşteki avukatları ile sanık avukatı ve Türkan Demir'in yakınları hazır bulundu. Sanık ifadesinde, "Efendim çok pişmanım. Affınıza sığınıyorum" dedi.

Sanık Hakkı Elalmış'ın avukatının savunmasının ardından mahkeme heyeti kararı açıkladı. Sanığa hiçbir indirim uygulanmaksızın Türk Ceza Kanunu'nun 82/1 maddesince 'kadına karşı eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi.

Türkan Demir'in avukatı İlayda Kocabaş, duruşma çıkışında yaptığı açıklamada, "Bugün davanın karar duruşması görüldü. Mahkeme heyeti az önce karar verdi. Bizim için olumlu bir karardı. Türk Ceza Kanunu 82/1 maddesinin B ve F bentlerinden yani eziyet çektirerek ve bir kadına yönelik olması sebebiyle bu maddelerden nitelikli hallerinden ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi. Aynı zamanda hiçbir takdir indirimi uygulanmadı. Bu bizi çok memnun etti. Özellikle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde hiçbir indirim almadan ağırlaştırılmış müebbetle bir kadının katilinin cezalandırılması bizim için olumlu bir karar oldu" dedi.