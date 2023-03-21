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Haberler Çanakkale Yüzerek Yunan adalarına kaçmaya çalışıyordu... Denizin ortasında yorgun düşen kaçak göçmenin imdadına Türk Sahil Güvenlik ekipleri koştu!

Yüzerek Yunan adalarına kaçmaya çalışıyordu... Denizin ortasında yorgun düşen kaçak göçmenin imdadına Türk Sahil Güvenlik ekipleri koştu!

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarından yüzerek Yunanisatan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan kaçak göçmen yogun düşünce, Sahil Güvenlik ekiplerine yardım talebinde bulundu. Bölgeye ulaşan ekiplerce kurtarılan kaçak göçmen, karaya çıkarılıp işlemleri tamamlandıktan sonra Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.

DHA

21.03.2023, 16:34

Yüzerek Yunan adalarına kaçmaya çalışıyordu... Denizin ortasında yorgun düşen kaçak göçmenin imdadına Türk Sahil Güvenlik ekipleri koştu!

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunanistan'ın Midilli Adası'na yüzerek geçmeye çalışan, yorulunca da yardım talebinde bulunan kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında yüzerek Midilli Adası'na geçmeye çalışan kaçak göçmenin yardım talebinde bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye ulaşan Sahil Güvenlik botları 'TCSG-6' ve 'KB-4304', yüzerek yasa dışı geçiş yapmaya çalışan göçmeni kurtardı. Kaçak göçmen, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.

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