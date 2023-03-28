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Haberler Çanakkale Çanakkale Boğazı'nda arıza yapan gemi demirletildi!

Çanakkale Boğazı'nda arıza yapan gemi demirletildi!

İskenderun’dan Romanya’ya hareket eden "RAYAN" isimli kuru yük gemisi Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yaptı. Gemi kaptanının ihbarı üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı ‘Kurtarma-3’ römorkörü sevk edildi. Gemi, römorkör refakatinde Karanlık Liman demir bölgesine götürülerek demirletildi.

İHA

28.03.2023, 09:19

Çanakkale Boğazı’nda arıza yapan gemi demirletildi!

Çanakkale Boğazı'ndan geçen Togo bayraklı 81 metre uzunluğundaki 'RAYAN' isimli kuru yük gemisi makine arızası yaptı. Gemi, römorkör refakati eşliğinde Karanlık Liman demir bölgesine götürülerek, demirletildi.

İskenderun'dan Romanya'ya giden, 81 metre uzunluğundaki 'RAYAN' isimli kuru yük gemisi, Çanakkale Boğazı güney girişi açıklarında makine arızası yaptı. Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı 'Kurtarma-3' römorkörü sevk edildi. Boğazı geçecek diğer gemiler arıza hakkında bilgilendirildi.
Gemi, römorkör refakatinde Karanlık Liman demir bölgesine götürülerek demirletildi.

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