Cinayet zanlısı Akçekaya cezaevinde canına kıydı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde eğitimci Nazmi Arıkan (69) ile şoförü Şerif Eker'in (46) öldürülmesiyle ilgili iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Tokatspor Kulüp Başkanı Ufuk Akçekaya (49), kaldığı İzmir 2 No'lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki tek kişilik odada kendini asarak yaşamına son verdi. Akçekaya'nın bir de intihar notu bıraktığı öğrenildi. Fen Bilimleri Eğitim Kurumları kurucusu, evli ve 2 çocuk babası Arıkan, şoförü ile geçen yıl Kurban Bayramı tatili için Gelibolu'daki çiftliğine gelmiş, çalışanlar 13 Temmuz günü ikisini de kanlar içerisinde bulmuştu. Arıkan'da 47, Eker'de ise 66 kesici ve delici alet yarası tespit edilmişti. Soruşturma kapsamında çifte cinayetin şüphelisinin Tokatspor Kulüp Başkanı Ufuk Akçekaya İstanbul'da yakalanıp, tutuklanmıştı.

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