  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Çanakkale Cinayet zanlısı Akçekaya cezaevinde canına kıydı

Cinayet zanlısı Akçekaya cezaevinde canına kıydı

11.4.2023

Gazete

Cinayet zanlısı Akçekaya cezaevinde canına kıydı
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde eğitimci Nazmi Arıkan (69) ile şoförü Şerif Eker'in (46) öldürülmesiyle ilgili iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Tokatspor Kulüp Başkanı Ufuk Akçekaya (49), kaldığı İzmir 2 No'lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki tek kişilik odada kendini asarak yaşamına son verdi. Akçekaya'nın bir de intihar notu bıraktığı öğrenildi. Fen Bilimleri Eğitim Kurumları kurucusu, evli ve 2 çocuk babası Arıkan, şoförü ile geçen yıl Kurban Bayramı tatili için Gelibolu'daki çiftliğine gelmiş, çalışanlar 13 Temmuz günü ikisini de kanlar içerisinde bulmuştu. Arıkan'da 47, Eker'de ise 66 kesici ve delici alet yarası tespit edilmişti. Soruşturma kapsamında çifte cinayetin şüphelisinin Tokatspor Kulüp Başkanı Ufuk Akçekaya İstanbul'da yakalanıp, tutuklanmıştı.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA