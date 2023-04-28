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Haberler Çanakkale Gökçeada'da yakalandı! 2 metre uzunluğunda 50 kilo ağırlığında

Gökçeada'da yakalandı! 2 metre uzunluğunda 50 kilo ağırlığında

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde bir balıkçı 40 dakika mücadele sonucu, mızrakla yaklaşık 2 metre uzunluğunda ve 50 kilo ağırlığında merlin balığı yakaladı.

DHA

28.04.2023, 14:08

Gökçeada’da yakalandı! 2 metre uzunluğunda 50 kilo ağırlığında

Çanakkele'nin Gökçeada ilçesi Kaleköy açıklarında balıkçı İlker Özdemir ve arkadaşları mızrakla kılıç balığı avlamak için denize açıldı. Dürbünle denizi kontrol eden Özdemir, bir süre sonra mızrakla atış yaparak yaklaşık 2 metre boyunda ve 50 kilogram ağırlığında merlin balığı avladı.

O anları anlatan İlker Özdemir, "Her sene nisan ve haziran aylarında mızrakla kılıç balığı avcılığı yapıyoruz. Dün de öyle bir ava çıktık. Bu balıkları dürbünle görüyoruz. Dün dürbünümüzle bir balık gördük, üzerine gittik ve vurduk. 40 dakika mücadele ettim. 40 dakika mücadelenin sonunda balığı güverteye aldık. Fakat kılıç balığı olmadığını fark ettik. Araştırmalarımızın sonucunda bu hayvanın merlin balığı olduğunu öğrendik. Yaklaşık 50 kilo ağırlığında, 2 metre uzunluğunda bir hayvandı. Güney Amerika sahillerinde yaşayan bir balık. Kuzey Ege'de ilk defa görüldüğünü düşünüyoruz. Kılıç balığı diye vurduk, biz de şaşkınız" diye konuştu.

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