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Haberler Çanakkale Ayvacık açıklarında 27 kaçak göçmen yakalandı

Ayvacık açıklarında 27 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından, lastik bot içinde 27 kaçak göçmen yakalandı.

10.05.2023, 18:39

Ayvacık açıklarında 27 kaçak göçmen yakalandı
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-8) tarafından Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içinde bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edilmesi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden Sahil Güvenlik botu 'TCSG-905' lastik bot içinde 27 kaçak göçmen yakaladı. Sahil Güvenlik botuna alınan kaçak göçmenler Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakolu'na getirildi.
Kaçak göçmenler buradaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
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