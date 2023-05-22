1915 Çanakkale Köprüsü, gurur kaynağı oldu

Artık Çanakkale İstanbul'a bağlandı. Artık Çanakkale sınırlarımıza, turizm anlamında İpsala'ya, Bulgaristan'a, Yunanistan'a bağlandı. Çünkü 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışının ardından biz görüyoruz ki, yabancı plakalı araçların ülkemize günü birlik hafta sonu gelmesi, yabancı turizme destek olması çok kıymetli. Bu köprü ölçüleriyle adeta gurur vesikasıdır. Köprünün ayakları arasında gerdanı dediğimiz o halatları uç uca eklediğimiz zaman biliyorsunuz. Dünyanın en geniş yerinden dünyayı 4 kez dolanabilecek büyüklükte bir imalattan bahsediyoruz. Bu imalat tamamen yerli ve milli imalattır. Biz bununla onur ve gurur duyuyoruz. 1915 Çanakkale Köprüsü'nden sonra Çanakkale'miz umuyoruz ki, turizm, ticaret, tarım, kültür, turizm gibi değer katabilecek alanlarda bir seviye daha atlayacak. Ve Çanakkale'miz çok daha güzel günlerde inşallah, çok güzel yatırımlar ve kendi çehresini değiştirebilecek çok güzel bir mimariye bürünecektir" dedi.