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Haberler Çanakkale Çanakkale Boğazı'nda arızalanan gemi demirletildi

Çanakkale Boğazı'nda arızalanan gemi demirletildi

Çanakkale Boğazı'nda makineleri arızalanan Panama bayraklı gemi, römorkör refakatinde Şevketiye demir bölgesine götürülerek demirletildi.

AA

25.05.2023, 10:34

Çanakkale Boğazı’nda arızalanan gemi demirletildi

Mısır'dan Romanya'ya giden 128 metre uzunluğunda ve 6 bin 177 groston ağırlığındaki "Maximus 1" adlı geminin makineleri, boğaz geçişi sırasında Nara Burnu açıklarında arızalandı.

Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı "Türkeli" römorkörü sevk edildi.

Ayrıca, boğazdan geçecek diğer gemilerin kaptanları arıza hakkında bilgilendirildi.

"Maximus 1" gemisi, römorkör refakatinde Şevketiye demir bölgesine götürülerek demirletildi.

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