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Haberler Çanakkale Çanakkale'de tavuk çiftliğinde genç kadını kürekle öldüren katilin cezası belli oldu

Çanakkale'de tavuk çiftliğinde genç kadını kürekle öldüren katilin cezası belli oldu

Geçen yıl Çanakkale Biga'da bir çiftlikte çalışan 3 çocuk annesi 27 yaşındaki Türkan Demir, akrabası tarafından başına kürekle vurarak öldürüldü. Mahkemeye çıkarılan katil zanlısı Hakkı Elalmış'ın müebbet cezası hiçbir indirim olmadan Bursa Bölge Adliyesi Mahkemesi 1. Ceza Dairesi tarafından onandı.

İHA

02.06.2023, 10:07 Güncelleme Tarihi: 02.06.2023, 10:15

Çanakkale Biga'da geçen yıl 27 Mayıs'ta meydana gelen olayda, 3 yıl önce Mardin'den Biga'nın Kanibey köyüne mevsimlik işçi olarak gelen evli ve 2 çocuk babası Hakkı Elalmış, köyde özel bir tavuk üretim çiftliğinde çalışmaya başladı.

Genç kadını çiftlikte kürekle öldürdü! Cani katilin cezası belli oldu

Hakkı Elalmış'ın akrabaları Abdullah Demir, eşi Türkan Demir ve 3 çocuğu da geçtiğimiz yıl Mardin'den köye gelerek, buradaki başka bir tavuk çiftliğinde çalışmaya başladı.

Genç kadını çiftlikte kürekle öldürdü! Cani katilin cezası belli oldu

Olay günü Türkan Demir'in bulunduğu tavuk çiftliğine gelen Hakkı Elalmış ile Türkan Demir arasında tartışma yaşandı. Hakkı Elalmış, çiftlikte bulunan kürekle Türkan Demir'i kafasına defalarca vurarak öldürdü.

Genç kadını çiftlikte kürekle öldürdü! Cani katilin cezası belli oldu

Çiftlikte çalışan başka bir işçi, kadının kanlar içinde yerde yattığını görünce durumu eşi Abdullah Demir'e bildirdi.

Genç kadını çiftlikte kürekle öldürdü! Cani katilin cezası belli oldu

Olay yerinde hayatını kaybeden kadının cesedi, Biga Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Genç kadını çiftlikte kürekle öldürdü! Cani katilin cezası belli oldu

Hastanede eşinin işlemlerini yapan acılı eş Abdullah Demir'i teselli eden Hakkı Elalmış, çiftlikteki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Genç kadını çiftlikte kürekle öldürdü! Cani katilin cezası belli oldu

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde karar duruşmasında mahkeme heyeti tarafından tutuklu sanık Hakkı Elalmış'a hiçbir indirim uygulanmaksızın Türk Ceza Kanunu'nun 82/1 maddesince 'kadına karşı eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi. Mahkemenin gerekçeli kararını açıklamasının ardından, taraflar dosyayı İstinaf Mahkemesi'ne taşıdı.

Genç kadını çiftlikte kürekle öldürdü! Cani katilin cezası belli oldu

Dosyayı inceleyen Bursa Bölge Adliyesi Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, Çanakkale 2. Ağır Ceza Mahkemesinin verdiği kararı hukuka uygun buldu.

Genç kadını çiftlikte kürekle öldürdü! Cani katilin cezası belli oldu

Mahkeme kararında, "Tutuklu sanık Hakkı Elalmış'ın üzerine atılı suçun niteliği, atılı suç için yasada öngörülen ceza miktarı, ilk derece mahkemesinin kararı, suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığının gösteren somut delillerin bulunması, doktor raporu ve tüm dosya birlikte değerlendirildiğinde atılı suçun 5560 sayılı Kanunla değişik 5271 sayılı CMK'nın 100/3-a. maddesinin 2. bendi gereğince tutukluma sebebi var sayılan suçlardan olması, tutuklu kaldığı süre ve bu aşamada adli kontrol uygulamasının yetersiz kalacağı hususu da nazara alınarak tutuklu sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi" denildi.

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