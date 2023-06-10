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Haberler Çanakkale Çanakkale Milletvekili Gider'in babası toprağa verildi

Çanakkale Milletvekili Gider'in babası toprağa verildi

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider'in bu sabah vefat eden babası Mustafa Gider'in cenazesi defnedildi.

AA

10.06.2023, 18:57

Çanakkale Milletvekili Gider’in babası toprağa verildi

Geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren 89 yaşındaki Mustafa Gider için Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Sinekçi köyünde cenaze töreni düzenlendi.

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider ve ailesi burada taziyeleri kabul etti.

Mustafa Gider'in cenazesi, Sinekçi Köyü Camisi'nde ikindi vakti kılınan namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, eski Çevre Bakanı Hamdi Üçpınarlar, RTÜK üyesi Mehmet Daniş, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, eski milletvekilleri, belediye başkanları, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

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