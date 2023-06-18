Çanakkale’de ağlara takılan devasa balık dikkat çekti! Böylesi görülmedi

''BU BOYDA İLK DEFA BİZE DENK GELDİ''

Saros'un ağzında Zürafa Kayalıkları'nda ağ çekerken 50 kiloya yakın bir fener balığı yakaladıklarını ifade eden Özdemir, "50 kiloluk bir fener. Belki de tarihte bu balık ilk defa bize bu boyda ilk defa bize denk geldi. Muhteşem bir balık. Bu bölgede ben hiç görmedim. Devasa bir canlı. Gerçekten tüm Türkiye'nin duymasını istiyorum. Bu canlılar var bu denizlerde. Çok iyi bir balık" dedi.