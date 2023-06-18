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Haberler Çanakkale Çanakkale'de ağlara takılan devasa balık dikkat çekti! Böylesi görülmedi

Çanakkale'de ağlara takılan devasa balık dikkat çekti! Böylesi görülmedi

Son dakika... Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde balıkçı İlker Özdemir'ın ağına, Saros Körfezi'nde yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda ve 50 kilogram ağırlığında fener balığı takıldı. Balığın boyutları görenleri hayrete düşürdü.

DHA

18.06.2023, 13:55 Güncelleme Tarihi: 18.06.2023, 13:56

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde balık avlamak için Saros Körfezi'ne açılan balıkçı İlker Özdemir ağırlığında devasa boyutta fener balığı yakaladı. Balıkçı Özdemir, balığı güçlükle tekneye alabildi.

Çanakkale’de ağlara takılan devasa balık dikkat çekti! Böylesi görülmedi

Özdemir, Kuzey Ege'de bu balığın bu boyda, bu ağırlıkta yakalanan ilk fener balığı olduğunu söyledi.

Çanakkale’de ağlara takılan devasa balık dikkat çekti! Böylesi görülmedi

Balıkçı Özdemir, 11 metrelik 'Kızılema' isimli teknesiyle balık avlamak için arkadaşıyla birlikte Zürafa Kayalıkları'nın bulunduğu bölgeye ağ attı.

Çanakkale’de ağlara takılan devasa balık dikkat çekti! Böylesi görülmedi

Bir süre sonra ağı çeken Özdemir, ağa takılı yaklaşık 1,5 metre boyunda, 50 kilogram ağırlığında fener balığını görünce şaşkınlık yaşadı. Özdemir, devasa boyuttaki balığı güçlükle tekneye alabildi.

Çanakkale’de ağlara takılan devasa balık dikkat çekti! Böylesi görülmedi

''BU BOYDA İLK DEFA BİZE DENK GELDİ''

Saros'un ağzında Zürafa Kayalıkları'nda ağ çekerken 50 kiloya yakın bir fener balığı yakaladıklarını ifade eden Özdemir, "50 kiloluk bir fener. Belki de tarihte bu balık ilk defa bize bu boyda ilk defa bize denk geldi. Muhteşem bir balık. Bu bölgede ben hiç görmedim. Devasa bir canlı. Gerçekten tüm Türkiye'nin duymasını istiyorum. Bu canlılar var bu denizlerde. Çok iyi bir balık" dedi.

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