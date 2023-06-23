Çanakkale ve Kütahya için flaş karar: İzinsiz girilemeyecek

Bursa, Çanakkale ve Kütahya'da yangın riskinin önlenmesi amacıyla ormanlık alanlara girişler yasaklandı.

Bursa Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Bursa İli Orman Yangınlarını Söndürme ve Mücadele Komisyonunun son toplantısında yaz dönemine ilişkin kararlar alındığı bildirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"30 Haziran-30 Eylül tarihlerinde Bursa ili ve ilçelerinde ormanlara giriş ve çıkışlar (işi ve ikameti gereği girip çıkanlar dışında) ile ormanlık alanlarda mangal, semaver vb. araçlarla ateşli piknik yapmak, orman içinde ATV, UTV, motosiklet kullanmak, motorlu vasıtalarla sportif faaliyetler yapmak, çadırlı kamp yapmak, dilek feneri, meşale, havai fişek kullanmak, bahçe temizliği için ateş yakmak, anız yakmak ve her türlü kontrollü ateş yakmak yasaklanmıştır.

Bununla birlikte resmi tescilli orman parkı, piknik/mesire alanlarında 30 Haziran-30 Eylül tarihlerinde akşam saat 20.00'den ertesi sabah saat 08.00'e kadar mangal, semaver vb. amaçla kontrollü ateş yakmak yasaklanmıştır. Bu tedbir ve yasaklara uymayanlar hakkında suç niteliğine göre 6831 sayılı Orman Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'na göre adli ve/veya idari işlem yapılmasına karar verilmiştir."

Kontrollü ateş yakmanın kısıtlandığı söz konusu tescilli orman parkı, piknik ve mesire alanlarıyla ilgili bilgilere Valiliğin "bursa.gov.tr" web adresi ve sosyal medya hesaplarından ulaşılabiliyor.

ÇANAKKALE

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, son günlerde ülke genelinde orman yangınlarının yaşanması ve bu konuda oldukça yüksek risk taşıyan meteorolojik şartlar beklendiğinden, Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde ilave tedbirlerin alınmasına gerek duyulduğu belirtildi.

Konuyla ilgili mevzuatın hatırlatıldığı açıklamada, "Çanakkale ilindeki ormanlık alanlara, orman içinde faaliyet gösteren işletme sahipleri ve bunların ziyaretçileri, ormancılık faaliyetlerinde ve orman içindeki ziraat alanlarında çalışanlar ile diğer görevliler haricinde 26 Haziran-15 Eylül tarihleri süresince girişler yasaklanmıştır." ifadesi kullandı.

KÜTAHYA

Kütahya'da, Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonunun kararlarına göre, 15 Haziran-31 Ekim tarihlerinde ormanlık alanlara girişler yasaklandı.

Ayrıca, yangınlara etkin ve hızlı müdahale amacıyla orman yangın ilk müdahale ekipleri, Orman Bölge Müdürlüğünce hazırlanan alanlarda konuşlandırılacak.

Bu süreçte, ormanlık alanlarda ve yangın riskinin en fazla olduğu günlerde orman muhafaza memurları ve jandarma birliklerinden yararlanılarak devriye sistemi oluşturulacak.